Johnny Depp tornerà in tribunale, lo aspetta un nuovo processo per rissa Due mesi dopo la vittoria in Virginia, l’attore è atteso in aula al tribunale di Los Angeles per il prossimo luglio, per fatti risalenti ad una rissa avvenuta nel 2017 sul set de L’ora della verità.

A cura di Giulia Turco

Il peggio è passato, ma Johnny Depp non può dirsi ancora del tutto libero dalle vicende giudiziarie. Secondo quanto riporta il giornale messicano El Financiero, il divo di Hollywood starebbe per affrontare un nuovo processo, questa volta per una rissa che lo ha visto coinvolto nel 2017. Due mesi dopo la vittoria in Virginia, l'attore è atteso in aula al tribunale di Los Angeles per il prossimo luglio.

La rissa sul set del film L'ora della verità

Secondo quanto riporta la fonte messicana, i fatti che hanno coinvolto l’attore e che saranno materia del processo risalgono al set del film L’ora della verità (City of Lies), che Depp ha girato nel 2017. A citarlo in giudizio sarebbe stato Gregg Brooks, il location manager che si è occupato del film. L’uomo avrebbe raccontato di essersi intromesso nel lavoro di Depp giudicando come non corretta la sua interpretazione nei panni di Russell People, l’ex detective che dedicato la sua carriera ad una serie di casi di omicidio mai risolti.

Depp sostiene di aver agito per legittima difesa

Depp avrebbe reagito in malo modo alle osservazioni di Brooks e, in preda ad uno scatto di rabbia, lo avrebbe aggredito per due volte invitandolo a non intromettersi nel merito del suo lavoro. I fatti risalirebbero al 13 aprile 2017. Ne sarebbe nata una rissa, alla quale avrebbe posto fine la polizia. L’attore, in seguito, si sarebbe giustificato spiegando di aver agito solo per legittima difesa nel confronti di Brooke ed è atteso in aula presso il tribunale di Los Angeles per il prossimo 25 luglio. Ad assisterlo ci sarà lo stesso team di avvocati, Benjamin Chrew e Camille Vasquez, che lo hanno portato alla vittoria contro l’ex moglie Amber Heard in Virginia.