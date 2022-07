Johnny Depp riparte da una fiamma: ecco la “rossa” misteriosa Dopo essersi lasciato, per il momento, alle spalle la brutta storia legale con Amber Heard, il divo sta riprendendo la sua forma. In Italia è stato avvistato con una “rossa” misteriosa.

Johnny Depp è un uomo completamente nuovo. Dopo essersi lasciato, per il momento, alle spalle la brutta storia legale con Amber Heard, il divo sta riprendendo la sua forma. In Italia, per esempio, ha incendiato i fan dell'Umbria Jazz, arrivati per la serata di chiusura ad ascoltare il concerto di Jeff Beck. Tra i brani, anche "Let it be me" degli Everly Brothers e soprattutto "Isolation", coverd dalla produzione di John Lennon che parla di solitudine. Una canzone molto toccante dato il momento dell'artista. Lo stesso processo lo ha ispirato, dato che ha scritto una canzone che racconta di tutto quello che è successo.

La misteriosa "rossa"

E poi c'è il gossip. Il cantante è andato via da Perugia mano nella mano con una "rossa" misteriosa. Una nuova fiamma, fotografata in tutti i dettagli da Tmz.com. Scrive il magazine di gossip: "Che attraente compagna di viaggio che si è scelto Johnny Depp". Non sappiamo chi sia, per Tmz potrebbe anche trattarsi di una roadie che sta lavorando al tour di Jeff Beck, eppure i sorrisi e gli ammiccamenti in foto sembrerebbero nascondere qualche cosa di più. Un interesse amoroso? Forse, chi può dirlo.

Johnny Depp ha finalmente ritrovato il sorriso

Dopo il momento più duro della sua carriera e della sua esistenza, i fan possono finalmente rivedere Johnny Depp di nuovo col sorriso e di buon umore. Questo aspetto è fondamentale, a prescindere dal fatto che le voci su una nuova fiamma siano o meno confermate. Dopo tutto quello che è accaduto nella vita dell'attore di Pirati dei Caraibi, c'è finalmente un po' di sereno all'orizzonte.

La causa con Amber Heard: il giudice ha respinto una richiesta

Sul fronte legale: per quanto concerne la causa con Amber Heard, l'attrice si è vista da poco respingere dal giudice l'annullamento dell'ultima sentenza. Toccherà andare in appello, ma non è detto che Amber Heard proceda considerato il costo economico per sostenere un processo in appello negli Stati Uniti.