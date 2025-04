John Cena: “Ho fatto un trapianto di capelli perché i fan mi bullizzavano”

John Cena, fresco campione a WrestleMania 41 (la sua vittoria contro Cody Rhodes è stato l'ultimo atto di una carriera incredibile da wrestler), ha ammesso di essersi trapianto i capelli dopo essersi sentito bullizzato dai fan. Proprio così, i tantissimi supporter della WWE, ben prima che John Cena diventasse un attore apprezzato, gli hanno dato il tormento per la "chierica". Per questo motivo, John Cena ha deciso di sottoporsi a intervento chirurgico.

Un giorno dopo aver conquistato il suo diciassettesimo titolo WWE Championship a WrestleMania, stabilendo un nuovo record nella federazione, John Cena si è raccontato al Pat McAfee Show.

I fan cantano, fanno cori contro di me e non sanno che mi fanno sentire piccolo, mi mettono in imbarazzo. Questa è una roba che non mi piace. Non è bello. È bullismo. È puro bullismo. Quindi, grazie per avermi spinto con il bullismo a sottopormi a un intervento chirurgico per la sostituzione dei capelli. È fino a questo punto che mi avete spinto.