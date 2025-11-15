John Beam è morto a 66 anni, il volto della serie Netflix Last Chance U è stato ucciso

John Beam foto Netflix

È morto John Beam. L'allenatore di football e volto della serie Netflix Last Chance U è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Aveva 66 anni. Secondo i primi dettagli trapelati, la sparatoria è avvenuta giovedì 13 novembre. Un uomo si è introdotto al Laney College a Oakland e ha aperto il fuoco contro l'allenatore, che non ha avuto scampo. In queste ore la Polizia ha arrestato un sospettato. Secondo quanto trapela, non si tratta di uno dei tanti atleti che Beam ha avuto modo di allenare per oltre 40 anni. Intanto, la comunità piange la sua morte e gli rende omaggio con fiaccolate e veglie di preghiera, in attesa che ci sia giustizia.

Chi ha ucciso John Beam. Secondo quanto riporta la BBC, l'uomo che è stato arrestato perché sospettato di avere sparato a John Beam risponderebbe al nome di Cedric Irving Jr. Sarebbe stato intercettato alla fermata dell'autobus, aveva con sé una pistola. La Polizia non ha chiarito il movente, a quanto pare il sospettato conosceva Beam ma non ha mai giocato nella squadra da lui allenata: "Non avevano alcun rapporto, John Beam era solito aiutare tutti nella comunità". Anche l'uomo arrestato era solito gironzolare per il college.

John Beam era nella quinta stagione di Last Chance U. La serie Netflix segue le vicende di un gruppo di atleti che sognano di entrare a fare parte della NFL, la National Football League. Così, si sottopongono ad allenamenti quasi militari con allenatori che pretendono sudore e fatica. John Beam, il coach scomparso in queste ore, aveva preso parte alla quinta stagione della serie Netflix. Allenava la squadra Laney Eagles. In queste ore, si è tenuta una fiaccolata per rendere omaggio a John Beam. Chi lo ha amato lo ricorda come un uomo che per oltre 40 anni ha formato dei ragazzi in grado di essere leader dentro e fuori dal campo. L'omicidio ha scosso la comunità.