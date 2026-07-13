Jimmy Kimmel in ospedale, ma la foto che preoccupa i fan è creata con l’IA: la parodia del senatore McConnell

Jimmy Kimmel ha condiviso una sua foto su Instagram, scrivendo: “Per coloro che me l’hanno chiesto, sto benissimo”. Si tratta però di un’immagine creata con l’intelligenza artificiale e parodia di quella postata dal senatore McConnell: il conduttore non è mai stato ricoverato.

Jimmy Kimmel ha condiviso su Instagram una sua foto in ospedale facendo preoccupare tutti coloro che lo seguono. "Per coloro che me l'hanno chiesto, sto benissimo", ha scritto ad accompagnare lo scatto. All'apparenza sembra si tratti di un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, ma in realtà si tratta di un'immagina falsa e generata con l'intelligenza artificiale. "L'originale", infatti, è quella condivisa di recente dal senatore americano Mitch McConnell, di cui Kimmel ha voluto fare la parodia.

Nella serata del 12 luglio, il noto conduttore e comico ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in ospedale: è seduto su una poltrona, indossa una camicia a quadretti bianca e rossa e al suo fianco c'è Elaine Chao, moglie del senatore McConnell. "Per colo che me l'hanno chiesto, mi sento benissimo", ha scritto ad accompagnare l'immagine. Si tratta in realtà di un falso: Kimmel non è mai stato ricoverato e la foto che ha condiviso è una versione creata con l'intelligenza artificiale partendo da quella del senatore McConnell.

McConnell invece ha avuto di recente un problema di salute ed era stato portato in ospedale dopo essere stato trovato a casa privo di sensi. "Non ho riportato fratture ossee né commozioni cerebrali. Non ho avuto un infarto né un ictus, non ho tumori né emorragie", ha raccontato su Facebook condividendo la foto in questione nella sua versione "originale", con al fianco la moglie Ellie. "Ho perso brevemente conoscenza e sono stato portato in ospedale. Pur avendo ricevuto cure eccellenti nelle ultime settimane, ho anche dovuto affrontare un lieve caso di polmonite".