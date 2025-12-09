Jennifer Lopez cancella il tatuaggio per Ben Affleck: via il simbolo dell’infinito con la rimozione laser

Jennifer Lopez ha rimosso il tatuaggio dedicato a Ben Affleck. Nell’ultimo video pubblicato sui social, i fan non hanno potuto fare a meno di notarlo: sul costato della cantante non c’è più traccia del disegno che, nel 2023, aveva celebrato il suo amore ritrovato con l’attore. Un dettaglio che arriva dopo mesi di indiscrezioni sulla fine definitiva dei “Bennifer” e che sembra confermare ciò che in molti sospettavano da tempo.

Il tatuaggio per Ben Affleck non c’è più: cosa è successo

Nel video, JLo appare come sempre impeccabile, ma agli occhi dei più attenti è stato impossibile ignorarlo: la pelle è completamente pulita, senza segni di inchiostro o sfumature riconducibili al tatuaggio dell’infinito che aveva mostrato con orgoglio due anni fa. Il tatuaggio era nato come gesto romantico in occasione di San Valentino 2023. Jennifer aveva inciso un simbolo dell’infinito accompagnato dalla parola “Commitment” – “impegno”. Ben, invece, aveva scelto due frecce incrociate con le iniziali “J” e “B”. Una promessa incisa sulla pelle, che ai tempi aveva fatto sognare i fan. Poi, però, qualcosa ha iniziato a cambiare.

La prima avvisaglia era arrivata durante gli American Music Awards, quando la star era apparsa con un abito aperto sulla schiena: il disegno si intravedeva appena, visibilmente sbiadito, come se fosse già passato sotto trattamento laser. Un dettaglio che allora molti avevano interpretato come un semplice effetto ottico, ma che oggi assume tutt’altro peso. Negli ultimi mesi, anche oltreoceano, le voci si erano intensificate. Una fonte anonima, riportata da DeuxMoi, aveva raccontato che JLo avrebbe coperto quel tatuaggio inserendo un colibrì, simbolo spesso associato a rinascita, leggerezza e nuovi inizi. Secondo la fonte, i fan più fedeli avrebbero notato la trasformazione già tra luglio e agosto dello scorso anno, anche se la cantante non aveva mai commentato pubblicamente la cosa.

Gli ultimi indizi prima della conferma

A settembre 2024 Jen era apparsa sul red carpet con un vestito dai fianchi completamente scoperti: anche in quell’occasione il tatuaggio sembrava quasi sparito. Il sospetto della rimozione laser circolava già da allora, ma mancava ancora una conferma visiva netta. Con l’ultimo video social, però, non sembra esserci più alcun dubbio: il tatuaggio dedicato a Ben Affleck è sparito del tutto. Un capitolo della sua vita si chiude ufficialmente, questa volta non con un comunicato o un’intervista, ma con un dettaglio silenzioso, inciso – o meglio cancellato – dalla sua pelle.