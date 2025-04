Jean-Claude Van Damme nei guai, l’attore accusato di traffico sessuale: “Ha avuto 5 modelle in regalo”

video suggerito

Una bomba mediatica è esplosa sul mondo di Hollywood: Jean-Claude Van Damme, la leggenda dei film d'azione anni '90, è stato accusato di essere coinvolto in un caso di traffico sessuale internazionale. Secondo un'indagine aperta dalla Direzione per l'Investigazione del Crimine Organizzato e del Terrorismo romena (DIICOT), l'attore 64enne avrebbe ricevuto "in regalo" cinque modelle romene durante un evento a Cannes.

Le accuse contro Van Damme: "Sapeva che erano vittime di traffico"

Secondo quanto riportato dall'emittente CNN Antena 3, è stata presentata una denuncia penale contro la star di film come "Lionheart" e "Kickboxer". L'accusa è gravissima: Van Damme avrebbe consapevolmente intrattenuto rapporti sessuali con donne vittime di tratta da parte di un gruppo criminale guidato da un certo Morel Bolea. La denuncia sostiene che tutto sarebbe avvenuto durante un evento organizzato dallo stesso Van Damme a Cannes, dove l'attore belga avrebbe ricevuto cinque donne romene come "regalo", essendo perfettamente a conoscenza che provenivano da un'organizzazione di trafficanti.

"Le donne erano in stato di vulnerabilità"

L'avvocato Adrian Cuculis, che rappresenta una delle presunte vittime, ha dichiarato: "Diversi romeni, attualmente indagati per formazione di un gruppo criminale e sfruttamento della prostituzione, avrebbero offerto a Jean-Claude Van Damme cinque donne romene affinché avesse rapporti sessuali con loro. La persona che ha ricevuto questi benefici conosceva la loro condizione". Cuculis ha aggiunto un dettaglio inquietante: le donne "erano in uno stato di vulnerabilità, con il sospetto che fossero sfruttate ai sensi dell'articolo 182 del Codice Penale" romeno. Secondo le informazioni riportate da Antena 3 CNN, una donna che ha dichiarato di essere stata testimone di tutto e ha condiviso quanto avrebbe visto con i pubblici ministeri, spingendo il DIICOT ad aprire un'indagine penale sull'accaduto.

La difesa: "Accuse grottesche e inesistenti"

L'agente di Van Damme, Patrick Goavec, ha risposto con veemenza alle accuse in una dichiarazione rilasciata a PEOPLE: "Siamo venuti a conoscenza di articoli che riportano una presunta relazione a Cannes che coinvolgerebbe il signor Jean-Claude Van Damme. I fatti riportati sono sia grotteschi che inesistenti". L'attore ha preferito non commentare altro, ma il caso è ormai esploso.