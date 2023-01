Jason Momoa, uomo più sexy del mondo: “Il segreto? Mangio ragù e faccio quello che fa bene al cuore” L’attore di Slumberland e di Aquaman è anche l’attore più sexy al mondo. Il suo segreto: “Mi piace mangiare il ragù e faccio solo cose che fanno bene al cuore”.

Jason Momoa è ancora "l'attore più sexy al mondo". La rivista Glam'Mag ha incoronato l'attore hawaiano per la sua seconda volta di fila. La rivista ha pubblicato la lista annuale e considera anche lui, attore nel recente film Slumberland, disponibile su Netflix, a essere il più sexy al mondo. Occhi nocciola, fisico piazzatissimo: non è un mistero come ci sia riuscito.

La popolarità sempre crescente

Negli ultimi dieci anni, la popolarità dell'attore è cresciuta a dismisura. In primo luogo, grazie all'iconico ruolo di Khal Drogo in "Game of Thrones", successivamente per aver vestito i panni di Aquaman nel DC Universe. Nel mondo dello streaming, l'attore è riuscito a strappare ruoli da protagonista in Frontiers (Netflix) e poi nella serie AppleTv "See". "Slumberland", l'ultima fatica di Jason Momoa, è un film per tutta la famiglia che mescola il fantastico con l'horror. Se il pubblico ha dimostrato di gradire il film, non è stata dello stesso avviso la critica. Su RottenTomatoes, infatti, il film ha realizzato solamente il 40%. Jason Momoa ha cominciato a recitare a 19 anni, anche se non voleva fare davvero l'attore: "Mi sono trovato nel momento giusto al posto giusto, è stato un caso", ha dichiarato a Wired.

La separazione dalla moglie

Jason Momoa è stato sposato con Lisa Bonet, dal quale rapporto sono nati due figli: Lola Iolani Momoa e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa. La coppia si è separata nell'ottobre 2017, ma ha solamente ufficializzato la separazione all'inizio del 2022. In una recente intervista, ha dichiarato di essere un grande amante del ragù – "È il mio piatto preferito" – e di essere appassionato di motociclette e skateboard, ma di essere anche un grande appassionato di climbing e arrampicate: "Sono lo scalatore più pesante del mondo, probabilmente", ha detto in una intervista a Wired. Ultimamente ha anche smesso con i pesi e gli esercizi più faticosi: "Faccio solo esercizi che possono fare bene al cuore".