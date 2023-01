Elon Musk, vita e misteri dell’uomo più ricco del mondo in un documentario Tv su Nove Andrà in onda il 21 gennaio alle 21.25 su Nove “Elon Musk – Il mondo ai miei piedi”, documentario che racconta la vita di uno degli uomini più ricchi e discussi al mondo.

A cura di Andrea Parrella

La storia di Elon Musk, in un racconto intimo ed esclusivo. Andrà in onda il 21 gennaio alle 21.25 su Nove "Elon Musk – Il mondo ai miei piedi", documentario al contempo disponibile in streaming su discovery+. Un docu-film in tre puntate, trasmesse in un'unica soluzione, incentrato sulla vita di uno degli uomini più ricchi e influenti del pianeta, che racconta come sia arrivato dal Sud Africa fino alla Silicon Valley correndo dei rischi incredibili, partendo dalla fondazione di start-up tecnologiche e arrivando a Tesla e Space X, raggiungendo di recente l'obiettivo di diventare l'uomo più ricco al mondo e acquisire uno dei più popolari tra i social network, Twitter.

Pregi e difetti di Elon Musk

Una fama, quella di Elon Musk, che è cresciuta negli ultimi anni: costantemente al centro del dibattito, amato e criticato, al centro di dibattito per la sua capacità di influenzare i mercati e la voglia di arrivare su Marte. Ma al di là di questi aspetti, noti ai più, ce ne sono tanti di lui che non si conoscono, soprattutto le difficoltà finanziarie prima di arrivare ad essere uno dei personaggi più in vista e potenti al mondo.

Le interviste alla madre di Elon Musk e ai familiari

Un biopic, quello proposto il 21 gennaio da Nove in esclusiva, che mira a far capire chi sia veramente Elon Musk, rendendo noti al pubblico aspetti sconosciuti dell’uomo più discusso del momento. Tanti i filmati d’archivio inediti utilizzati per costruire la storia di Musk, che riguardano in particola il periodo trascorso nella Silicon Valley, così come le interviste esclusive a lui stesso, alla mamma, a familiari, colleghi, amici intimi ma anche ai nemici. “Non pensate che sia divertente essere me; io non vorrei esserlo", le parole del protagonista di questo documentario che prova a raccontare l'eccentricità, gli aspetti positivi ma anche quelli più sconvenienti.