Ivana Spagna costretta a smentire la fake news sulla sua morte: “Dicono sia morta alcolizzata” Con un video pubblicato su Instagram, Ivana Spagna è stata costretta a smentire la fake news a proposito della sua morte. “Le persone mi scrivevano per chiedermi se stavo bene”, ha spiegato la cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con un video pubblicato su Instagram, Ivana Spagna è stata costretta a smentire la notizia della sua morte. La cantante, appresa l’esistenza di un video comparso su TikTok secondo il qualche sarebbe stata ritrovata priva di vita, è intervenuta sui social per informare i suoi fan a proposito della fake news circolata sul suo conto.

Ivana Spagna: “Su di me dette cose orribili”

“La gente mi scriveva per chiedermi se stavo bene e mi sembrava molto strano. Poi il mio avvocato mi ha mandato un link con un video di 20 minuti pubblicato su TikTok, dove scorrevano alcune mie immagini e veniva raccontato il mio presunto decesso”, ha spiegato la cantante, “Veniva riportato che ero stata trovata morta alcolizzata nella mia stanza a Roma – e io vivo sul Lago di Como – con accanto una bottiglia di vodka. Io che non bevo un goccio di vino da un anno a causa della gastrite. All’inizio mi sono messa a ridere, ma poi continuando a guardare il video c’erano un sacco di falsità, cose anche orribili, davvero di cattivo gusto. Sono viva e felice di dirlo. Speriamo mi abbiano allungato la vita”.

Oscurato il video con la fake news sulla morte di Ivana Spagna

Al momento, il video che ha reso virale la fake news a proposito della morte di Ivana Spagna risulta essere stato oscurato su TikTok, dove non è più visibile. Ma Ivana Spagna non è l’unico personaggio famoso a essere stato preso di mira. Sono diversi i big che ogni giorno sono costretti a smentire le fake news più disparate, come nel caso di Fabio Fazio costretto a intervenire per fare chiarezza a proposito delle truffe che circolano online, un fenomeno che Fanpage.it ha evidenziato già da mesi. Di recente, a essere stato presi di mira con fake news a proposito della loro morte, sono stati anche Al Pacino, Carlo Conti e” Anna Oxa. “Sono in buona compagnia”, ha dichiarato Ivana Spagna al Corriere, “Sono persone senza scrupoli che realizzano questi video solo per avere tante visualizzazioni, dicendo delle cose davvero terribili e false. E lo fanno su tante persone del mondo dello spettacolo. Il mio avvocato vedrà cosa fare. Speriamo che almeno questo video mi abbia allungato la vita”.