Iva Zanicchi: “Stimo Giorgia Meloni, la vedo bene al governo perché sono per le donne” La cantante, prossima all’avventura di Ballando con le Stelle, parla delle prossime elezioni e fa il suo esplicito endorsement per la leader di Fratelli d’Italia.

A cura di Andrea Parrella

Inizierà fra poche settimane l'avventura di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle. La cantante, 82 anni, ha parlato della sua partecipazione allo show del sabato sera di Rai1 in un'intervista rilasciata al Mattino nelle scorse ore: "Milly Carlucci mi ha raccomandato di muovermi, di camminare e fare un po’ di dieta. Ecco, da quel momento ho deciso di mettermi a dieta. Ecco, da quel momento ho preso 7 kg, però da oggi comincio a camminare e fare attenzione al cibo". Le prove per il programma inizieranno a breve, esattamente il 19 settembre: "A me diverte molto ballare anche se l’unico ballo che conosco è quello del liscio. Farò quello che potrò". Sulla prospettiva di mettersi in gioco nel programma e confrontarsi con i commenti piccati dei giudici, sempre pronti ad animare il programma, Iva Zanicchi si è detta predisposta alla sfida:

Accetto le critiche fino a un certo punto. Poi potrei mandare qualcuno a quel paese, anche se sempre scherzosamente. So che ci sono dei ruoli nel programma e che vanno rispettati.

Inevitabile anche un passaggio sulla politica e le prossime elezioni del 25 settembre, considerando il suo passato nel centrodestra da europarlamentare. Il suo appoggio a Giorgia Meloni pare incondizionato: "L’ho conosciuta e la stimo, è una donna intelligente e coerente. Mi hanno chiesto se la vedrei bene a capo del governo e io ho detto di sì perché sono per le donne. Non abbiamo mai avuto una donna e forse ora è l’ora di iniziare". Più incerta la sua posizione sul risultato del partito guidato da Silvio Berlusconi, che prima portò a Mediaset, rendendola uno dei volti di riferimento dell'azienda con Ok il prezzo è giusto e poi affidandole un ruolo politico: