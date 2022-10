Iva Zanicchi pronta per Ballando con le stelle: “Spero non si arrivi alle offese perché non mi tengo” Iva Zanicchi è pronta per scendere sulla pista da ballo, anche se non nasconde un certo timore per le possibili critiche di Selvaggia Lucarelli, dichiarando che non potrebbe tollerare delle offese personali.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da sabato 8 ottobre torna in prima serata su Rai1 "Ballando con le stelle", con un cast piuttosto ricco di personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi in gioco. Durante i primi incontri dei futuri ballerini con Milly Carlucci e trasmessi su RaiPlay, Iva Zanicchi ha già fatto qualche considerazione sulle possibili critiche che potrebbe ricevere da parte della giuria, soffermandosi su Selvaggia Lucarelli.

Iva Zanicchi su Selvaggia Lucarelli

Cimentarsi in una avventura come quella dello show danzante di Rai1 non è mai semplice, ma Iva Zanicchi ha accettato con gioia questa opportunità offertale da Milly Carlucci, dicendosi pronta ad eseguire le coreografie che man mano saranno elaborate dal suo insegnante. Eppure il timore delle critiche si fa sentire, considerando che in giuria la voce di Selvaggia Lucarelli si fa sentire, ed è infatti una delle protagoniste dello show con i suoi commenti pungenti e diretti. La cantante a questo proposito ha dichiarato di essere pronta ad accettare le critiche, sempre che non sfocino nell'offesa:

La giuria… ognuno di loro avrà un ruolo, ormai la televisione la conosciamo. Tutti mi hanno detto: ‘Stai attenta, stai attenta’. A questa, come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama. Scusa, la Lucarelli. Se lei dici delle cose, io ci sto, anzi chi se ne frega, va bene. Se esagera, allora spero di… che non arrivi a offendere, se offende allora io non riesco.

Milly Carlucci rassicura Iva Zanicchi

Milly Carlucci ha quindi tranquillizzato la concorrente dicendo: "Tu sei una donna intelligente, vedrai che riuscirai, poi c'è sempre qualcuno da parte dei concorrenti. L'offesa personale non arriva, al massimo c'è una considerazione del lavoro fatto". La cantante sembra tranquillizzata dalle parole della conduttrice, che non ha negato il tono inquisitorio della giornalista, ma ha anche rincuorato i futuri ballerini sul sostegno di altri protagonisti che saranno parte attiva dello show.