Intitolato a Piero Angela il centro di produzione Rai di Torino, il figlio Alberto: “Grande riconoscimento” Martedì 1 ottobre è stato intitolato a Piero Angela il centro di produzione Rai di Torino. Sulla facciata della sede, proprio sopra all’ingresso, è comparso un grande murale dedicato al giornalista e divulgatore scientifico, morto nel 2022. “Un grandissimo riconoscimento per mio padre”, ha scritto il figlio Alberto Angela sui social, presente alla cerimonia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La Rai omaggia Piero Angela. Martedì 1 ottobre il centro di produzione tv di Torino è stato intitolato al noto divulgatore scientifico e giornalista, scomparso nel 2022. Sulla facciata della sede, all'ingresso di via Verdi 14, è comparso un grande murale in suo onore. Alla cerimonia erano presenti il figlio Alberto Angela, il prefetto di Torino Donato Cafagna e il sindaco Stefano Russo. Il disegno è firmato dall'artista Piskv.

Le parole di Alberto Angela: "Un grande riconoscimento per mio padre"

"È stato davvero emozionante essere presente alla cerimonia di intitolazione e leggere il suo nome all’ingresso di questi studi", ha scritto Alberto Angela sui social condividendo alcuni scatti del murale in onore del padre Piero. Il centro di produzione tv Rai di Torino ora porta il nome del noto divulgatore scientifico, proprio in una città alla quale è sempre stato molto legato. "Si tratta di un grandissimo riconoscimento per mio padre, per tutto quello che ha fatto durante la sua vita e per quello che, ancora oggi, continua a fare grazie all’esempio che ha lasciato a noi tutti. Un riconoscimento che, tra l’altro, avviene nella sua città, la sua amata Torino, alla quale è rimasto sempre legato, nonostante abbia girato il mondo durante la sua vita", ha infatti raccontato Alberto Angela su Instagram, accompagnando il messaggio con alcuni scatti del grande disegno, situato all'ingresso del palazzo di via Verdi 14. E poi ha concluso: "Ringrazio la Rai per questo importante riconoscimento e, soprattutto, tutte le maestranze del centro di produzione di Torino: è da loro che, subito dopo la sua scomparsa, è partita la richiesta di intitolare gli studi a Piero".

Il legame di Piero Angela con Torino

Il noto giornalista ha mosso i primi passi nel mondo della tv e della divulgazione scientifica proprio a Torino, contribuendo a scrivere le pagine più importanti della storia della televisione. Così la città ha deciso di rendergli omaggio e il suo volto, con la mano che saluta il pubblico e la scritta Sapere Aude (Abbi il coraggio di conoscere) campeggia sopra l'ingresso dell'edificio. Negli studi del Prix Angela ha raccontato il dietro le quinte di Pompei. Le nuove scoperte, lo speciale andato in onda lo scorso 27 maggio su Rai1, che ha portato il pubblico alla scoperta dei tesori della città.