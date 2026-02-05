spettacolo
Influencer Angel Montoya trovato morto nel fiume Cauca: si era tuffato dal ponte per una sfida social

È stato trovato morto l’influencer colombiano Angel Montoya, 30 anni, che risultava scomparso dopo essersi tuffato nel fiume Cauca dal ponte General Santander a Tuluá. Aveva accettato una “sfida social”, scrivono i media colombiani.
A cura di Gaia Martino
L'influencer colombiano Angel Montoya è stato trovato senza vita lo scorso 30 gennaio 2026, sulla riva del fiume Cauca, nel diparimento di Bolivar. La notizia arriva soltanto oggi, diffusa dal media colombiano Elespectador.com e ripresa in tutto il mondo: il content creator, 30 anni, lo scorso 27 gennaio 2026 aveva deciso di accettare una sfida social che consisteva nel lanciarsi dal ponte General Santander a Tuluá, nel fiume Cauca.

Si è fatto riprendere da un amico nel momento in cui, dopo aver dichiarato davanti alla telecamera "Siamo qui, e stiamo per saltare, fratello mio. Ci vediamo dopo", si tuffa: una volta atterrato in acqua, si intravede il corpo di Montoya che tenta di nuotare verso la riva, ma viene trascinato via dalla corrente. Il video ha fatto il giro dei social, pubblicato anche dalla pagina ‘Columbia Oscura' su X, insieme all'appello e la relativa denuncia della scomparsa: "Le autorità e i suoi familiari stanno conducendo le ricerche e chiedono aiuto a tutti".

Il ritrovamento del corpo dopo tre giorni di ricerche

Dopo tre giorni di ricerche, attivate dalle autorità locali e di quelle dei posti limitrofi – scrive People.com – e dopo le difficoltà riscontrate per colpa delle condizioni meteorologiche avverse, il trentenne è stato trovato morto in acqua da una squadra al lavoro, vicino alla riva del fiume Cauca, nel dipartimento di Bolivar, a diverse miglia dal ponte. La notizia ha scosso il mondo dei social e gli abitanti del posto. "È fondamentale esortare la popolazione della Valle del Cauca a non rischiare la vita" – ha dichiarato Francisco Tenorio, responsabile della sicurezza della Valle, ai media locali, El Colombiano ed El Espectador – "Siamo nella stagione delle piogge, con 25 comuni colpiti da inondazioni improvvise e piogge torrenziali. La vita è il dono più prezioso e non dovrebbe essere messa a rischio".

