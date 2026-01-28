Morto a 38 anni Alexis Ortega, la voce di Spider-Man: lutto nel mondo del doppiaggio

È morto a 38 anni Alexis Ortega, voce latinoamericana di Tom Holland nei film Marvel. Il doppiatore aveva lavorato anche per Big Hero 6 e Rogue One.

Il mondo del doppiaggio latinoamericano piange la scomparsa di Alexis Ortega, morto all'età di 38 anni. A darne notizia nella giornata di martedì sono stati diversi media dell'America Latina, confermando una perdita che ha lasciato sgomenti colleghi, amici e fan del doppiatore.

La carriera di Ortega nel Marvel Cinematic Universe

Ortega aveva prestato la sua voce a Tom Holland per le versioni latinoamericane dei film Marvel, diventando così la voce spagnola di Spider-Man in Captain America: Civil War del 2016, Spider-Man: Homecoming del 2017 e Avengers: Infinity War del 2018. Un ruolo che lo aveva reso particolarmente amato dal pubblico latinoamericano, che attraverso la sua interpretazione vocale aveva potuto vivere le avventure dell'arrampicamuri più famoso del cinema.

Il doppiatore messicano aveva costruito negli anni una carriera solida e diversificata, lavorando su alcune delle produzioni animate più importanti degli ultimi anni. Tra i suoi lavori più significativi figurano Big Hero 6 del 2014, Alla ricerca di Dory del 2016, Rogue One: A Star Wars Story dello stesso anno e Cars 3 del 2017.

Dal doppiaggio alla recitazione

L'attività di Ortega non si era limitata al solo doppiaggio. Come attore, era apparso in due serie Netflix spagnole di successo nel 2018: Luis Miguel: The Series e La casa de las flores, dimostrando versatilità e capacità di passare dal microfono davanti allo schermo. Negli ultimi anni, secondo quanto riportato da El Mundo America, Ortega aveva collaborato anche a progetti legati al celebre youtuber MrBeast, ampliando ulteriormente il proprio raggio d'azione professionale in un settore in continua evoluzione.

L'ultimo messaggio sui social e il cordoglio dei fan

L'ultima apparizione pubblica di Ortega sui social media risale a novembre 2025, quando aveva condiviso su Instagram una foto che lo ritraeva sul divano in compagnia del suo cane. "Il mio cagnolino", aveva scritto nella didascalia, in un momento di quotidiana tenerezza che oggi assume un valore ancora più toccante.