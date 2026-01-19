È morto Roger Allers, co-regista e autore Disney: addio al genio dietro Il Re Leone e La Sirenetta

Il mondo del cinema piange la morte di Roger Allers, regista e animatore Disney. Noto al grande pubblico soprattutto come co-regista de Il re leone, collaborò ad altri grandi classici come La Sirenetta, La Bella e la Bestia e Aladdin.

Il mondo del cinema d'animazione piange la morte di Roger Allers, acclamato regista e animatore. Figura centrale del cosiddetto "Rinascimento disneyano" e noto al grande pubblico soprattutto come co-regista de ‘Il re leone', è morto sabato 17 gennaio nella sua casa di Santa Monica, in California, a seguito di una breve malattia, all'età di 76 anni. La notizia è stata confermata ufficialmente da Disney Animation.

Dal debutto con Tron al successo planetario de Il Re Leone

Nato a New York nel 1949, Allers aveva l'animazione nel DNA. Dopo gli studi in Belle Arti, la sua scalata verso l'Olimpo del cinema iniziò con la partecipazione a progetti visionari come Tron (1982), per poi diventare uno dei pilastri della rinascita della Disney tra gli anni '80 e '90. Il suo tocco magico è presente nei titoli che hanno segnato un'epoca: La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin e Oliver & Company. Ma è nel 1994 che Allers firma il suo capolavoro assoluto: Il Re Leone. Con quasi un miliardo di dollari di incasso, il film non divenne solo il titolo di maggior successo di quell'anno, ma un fenomeno culturale senza precedenti, capace di vincere la sfida del tempo e rimanere impresso nella memoria collettiva.

Il dolore del collega Rob Minkoff: "Era un fratello"

A dare voce al cordoglio collettivo è stato Rob Minkoff, co-regista del Re Leone nel 1994, che attraverso un commovente post su Instagram ha voluto omaggiare l'amico di una vita. I due si erano incontrati nell'estate del 1983 e da allora non si erano più lasciati. "È difficile elaborare questa perdita improvvisa", scrive Minkoff. "Abbiamo pranzato insieme di recente, era in ottima salute. Pensare che tutto possa cambiare così in fretta è devastante. Roger non era solo un collaboratore o un amico, era un fratello". Minkoff ha poi sottolineato come la creazione del viaggio di Simba abbia cambiato per sempre le loro esistenze: "Il futuro sarà meno luminoso senza di lui, ma il suo lavoro continuerà a vivere attraverso i meravigliosi film che ha donato al mondo".