Imprevisto per Chiara Ferragni in viaggio verso il Sudafrica: “Le nostre valigie non sono arrivate” Piccola disavventura per Chiara Ferragni in viaggio verso il Sudafrica. Arrivata all’aeroporto di Johannesburg, ha scoperto che le sue valigie erano andate perse. Stessa sorte è toccata a quelle dell’amica Chiara Biasi, che viaggiava con lei.

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo imprevisto per Chiara Ferragni in viaggio verso il Sudafrica: le sue valigie sono andate perse. A raccontare la disavventura è stata la stessa influencer che, insieme a Chiara Biasi e un gruppo di amici, è partita in direzione Johannesburg, per poi ritrovarsi all'arrivo senza bagagli.

La disavventura di Chiara Ferragni in viaggio verso il Sudafrica

Rientrata da poco da Marrakech, Chiara Ferragni è partita di nuovo, questa volta in direzione Sudafrica, per vivere l'esperienza del safari, inizialmente prevista per il 2020 e poi rimandata a causa del covid. Con lei un gruppo di colleghi e amici, tra cui l'influencer Chiara Biasi, che oggi (28 marzo) compie anche gli anni.

Tutto programmato nei minimi dettagli, dal percorso fino agli outfit da indossare, se non fosse che all'arrivo all'aeroporto le valigie sono andate perse. "Sfortunatamente le nostre valigie non sono arrivate, per favore Lufthansa mandacele presto", ha scritto Chiara Ferragni in una storia condivisa su Instagram. Anche l'amica Chiara Biasi ha raccontato la disavventura, sempre con ironia: "Ora almeno per tre giorni starò vestita così, accomodatevi".

Il viaggio in Sudafrica di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, nonostante l'imprevisto delle valigie, non si è persa d'animo si sta godendo il suo viaggio in Sudafrica. Tra le sue storie Instagram, infatti, sta mostrando i momenti più significativi, come il compleanno della sua storica amica Chiara Ferragni e il safari con gli animali, che aspettava da quasi tre anni. Un'esperienza che l'ha lasciata senza parole, tanto che nel condividere il video sui social ha scritto: "Non ci posso credere, finalmente". Anche la sorella Valentina, da lontano, ha commentato: "Un sogno".