Il trauma di Nancy Brilli: “Non ho parlato per 2 anni, mi portarono al cimitero per mostrare la pagella alla mamma”

Nancy Brilli, da bambina, ha vissuto in modo traumatico la morte della madre. L’attrice ha raccontato che inizialmente non credeva a quella tragedia. Quando ha compreso che l’incubo era reale e che sua madre non c’era più, ha smesso di parlare per due anni.

Nancy Brilli si è lasciata andare a un racconto molto personale. Nella rubrica Ballando segreto, il video della sua confidenza a Francesca Fialdini. La concorrente di Ballando con le stelle ha parlato del trauma vissuto quando la madre è morta. Inizialmente non credeva che fosse vero. Quando la portarono al cimitero a mostrare la pagella alla mamma, capì che l'incubo era reale e smise di parlare per due anni.

Nancy Brilli e il trauma vissuto con la morte della madre. L'attrice è nel cast del programma del sabato sera di Milly Carlucci. Nella sala delle stelle, si è lasciata andare a una dolorosa confidenza. Ha perso la mamma quando aveva solo dieci anni. E ha aggiunto di avere rimosso l'accaduto perché troppo doloroso: "Non mi ricordo niente, neanche sotto ipnosi. Non l'ho sognata neanche una volta". Ha ammesso: "Ho rimosso completamente". Tuttavia, ricorda quei giorni frenetici in cui la portarono via di casa, perché la madre stava per morire. E la sua reazione quando le diedero la terribile notizia.

L'attrice ha smesso di parlare per due anni. Nancy Brilli ha raccontato che quando i suoi cari compresero che la sua mamma stava per morire, la portarono via di casa: "Mi hanno portata via di casa che era agli sgoccioli". Affidarono lei e suo fratello alle cure di una zia. Quindici giorni dopo le comunicarono la tragica notizia della morte della madre, ma l'attrice non volle credere a quelle parole. Si rimboccò le maniche e portò a termine le scuole elementari sostenendo l'esame di quinta. Poi, fece i conti con la realtà: "Volevo portare la pagella a mamma e mi hanno portata al cimitero. E non ho parlato per due anni". Nancy Brilli, nel corso della chiacchierata con Francesca Fialdini, ha riconosciuto che questo evento è stato un trauma profondo per lei: "E infatti è stato cancellato, pensa che meccanismi che abbiamo. Lo so, è stato qualcosa di enorme"