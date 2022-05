Il saluto di Belen alle Iene: “Era il mio obiettivo, ma pensavo non sarebbe mai successo” Con un lungo post su Instagram Belen ha voluto salutare Le Iene e ringraziare chi l’ha accompagnata in queste settimane.

A cura di Redazione Spettacolo

Belen Rodriguez ha salutato Le Iene con un lungo messaggio sui suoi canali in cui ha voluto ringraziare tutti, a partire dal suo partner in crime Teo Mammucari con cui ha condiviso la conduzione di questa stagione del programma di Italia Uno, definito dalla showgirl come uno dei suoi obiettivi in carriera. Il programma è terminato pochi giorni fa con la (quasi) reunion di Belen con Stefano De Martino che ha tenuto uno dei monologhi ormai caratteristici della trasmissione.

Su Instagram la showgirl ha postato alcune immagini tratte proprio dalla trasmissione e ha scritto: "È stato bellissimo farne parte di questo programa. Era un mio desiderio un obiettivo ho aspettato pazientato talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto invece é successo ed é stato un successo!" ha scritto Belen ribadendo come la conduzione di una delle trasmissioni simbolo di Mediaset fosse un traguardo importante.

Poi ha voluto ringraziare chi le è stata accanto in queste settimane, da Mammucari, appunto, passando per chi tiene in piedi la trasmissione: "Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista attento che ti insegna un mestiere una persona con dei valori belli bellissimi Grazie a Riccardo a Francesco a bianca a Max ad Antonio che mi hanno sostenuto in ogni momento Grazie a Max Angioni e ad Eleazaro che hanno lasciato l’anima sul palco. Grazie a Davide Parenti che ha creduto in me".

Infine la showgirl ha ringraziato lo studio e il suo team: "Grazie a tutto lo studio sempre attento gentile e premuroso Mi avete fatto sentire a casa! Al mio meraviglioso team che oltre a farmi bella mi sostiene umanamente in maniera insostituibile, e questo conta più di qualunque altra cosa. Brindo a voi".