Il principe Andrew allontanato da Buckingham Palace su volere di Re Carlo Il Principe Andrea sarebbe stato allontanato da Buckingham Palace dal Re Carlo III. Il fratello minore del sovrano, infatti, non avrà alcun ufficio a Palazzo ed è stato anche privato di un titolo importante.

A cura di Ilaria Costabile

Il Principe Andrea è stato allontanato da Buckingham Palace, dove non avrà più l'ufficio a lui dedicato e non potrà utilizzarlo come indirizzo a cui far arrivare la sua corrispondenza. La decisione, presa da Re Carlo, arriva a distanza di tre anni dalle dimissioni dagli incarichi pubblici a seguito dello scandalo sessuale che lo ha visto coinvolto con Epstein.

La cacciata del Principe Andrea

Secondo fonti vicine alla Royal Family, pare che Re Carlo abbia deciso di allontanare definitivamente Andrea da Palazzo, e il sovrano avrebbe anche sottolineato come il fratello non sia "un reale che lavora", dal momento che non ha più l'obbligo di presenziare ad impegni pubblici. Come ulteriore conferma del fatto che, ormai, la sua figura sia stata del tutto esclusa dalle attività reali, il ruolo di colonnello dei Grenadier Guard a lui affidato e particolarmente prestigioso, è stato affidato alla Regina Consorte Camilla. Inoltre, il Ministero dell'Interno, stando a quanto riporta The Sun, avrebbe deciso di privare il principe della scorta che lo accompagnava tutto il giorno, costata circa 3 milioni di sterline all'anno.

Le sorti del Principe dopo lo scandalo Epstein

Gli eventi dedicati alla famiglia, però, non saranno messi in discussione. Il 24 dicembre, come da tradizione ci sarà la cena di Natale con una festa a Sandringham, alla quale è stata invitata anche Sarah Ferguson, come non accadeva da diversi anni. Con lo scandalo sessuale in cui è stato coinvolto, il Principe Andrea è stato man mano allontanato da tutti gli eventi che tengono impegnata la Royal Family, sebbene abbia raggiunto un accordo economico con gli avvocati nel processo avviato da Virginia Giuffré, che lo ha accusato di violenza sessuale, insieme all'imprenditore Jeffrey Epstein, poi morto suicida in carcere, accusato anche di pedofilia. Lo scandalo è stato un'onta per la Royal Family che, però, ha gestito la faccenda mantenendo, sempre, una certa riservatezza.