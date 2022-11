Il principe Andrea in lacrime e sotto shock, Re Carlo III: “Non farai più parte della Royal Family” Fonti vicine al principe di York, raccontano di un colloquio avvenuto tra i due fratelli prima della morte della Regina. “Andrea, è finita. Non tornerai mai più ad essere un reale a pieno titolo”, gli avrebbe comunicato Carlo. Il fratello sarebbe “completamente perso e molto depresso”.

A cura di Giulia Turco

Un principe Andrea straziato, depresso, in preda alle lacrime. È il ritratto che il quotidiano britannico Mail on Sunday fa del duca di York, subito dopo aver ricevuto la notizia del bando definitivo dalla Royal Family. Non potrà mai più ricoprire incarichi pubblici. Gli sarebbe stato comunicato direttamente dal fratello Carlo, già prima che accettasse l’incarico da Re, pochi giorni prima della morte della Regina Elisabetta.

Come ha reagito il principe Andrea alla notizia del bando

“Andrea, è finita. Non tornerai mai più ad essere un reale a pieno titolo. Puoi continuare a fare una bella vita, in ogni caso. Ma non riavrai mai più il tuo ruolo pubblico in famiglia, devi accettarlo”, avrebbe detto chiaramente Carlo al fratello Andrea. Lo racconta il vicedirettore del britannico Mail on Sunday. Fonti vicine al principe di York, raccontano di un colloquio avvenuto tra i due fratelli i primi giorni di settembre. Andrea sarebbe stato convocato nella residenza scozzese di Carlo, a Birkhall, proprio per ricevere l’amara notizia del bando definitivo dalla vita pubblica. Secondo le fonti Andrea era visibilmente agitato, “ancora sotto shock, completamente perso e molto depresso”.

Perché il duca di York non potrà mai più ricoprire incarichi pubblici

Già in passato il duca di York, veterano della guerra nelle Falklands, era stato costretto a rinunciare ai titolo militari e a ritirarsi dalla vita pubblica, dopo essere stato travolto dalle accuse nell’ambito dello scandalo sessuale legato all’amico Jeffrey Epstein. Ciò è avvenuto nonostante il principe avesse raggiunto un accordo extragiudiziale, patteggiando per il pagamento di milioni di sterline pur di non finire a processo sotto i riflettori del mondo intero. Su di lui pesa il sospetto che possa aver davvero abusato di Virginia Giuffre quando era ancora minorenne. Secondo la giornalista del Mail on Sunday Kate Mansey, a Palazzo sarebbero preoccupati per la salute di Andrea, che era scoppiato in una crisi di pianto già quando, ai funerali di Stato della Regina Elisabetta, gli era stato impedito di indossare la divisa ufficiale.