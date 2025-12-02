Il nuovo inizio di Sonia Mattalia dopo Temptation Island, le foto del cambiamento: “Ho vissuto una vera favola”

Sonia Mattalia dice addio a uno dei suoi tratti distintivi a Temptation Island 2025: le foto del prima e dopo sui social e il commento della compagna di Alessio Loparco: “Adesso sono unica”.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati, senza dubbio, tra i volti più iconici dell’ultima edizione di Temptation Island. La loro esperienza nel villaggio è durata pochissimo, appena due giorni, ma tanto è bastato per farli diventare uno dei casi più commentati dal pubblico: in quel breve arco di tempo hanno affrontato ben cinque falò — tre andati effettivamente in scena — conquistandosi un posto di rilievo tra le coppie più discusse del programma. Come spesso accade nei reality, sono anche i dettagli estetici a trasformarsi in simboli virali. Nel caso di Sonia, era stata la sua capigliatura, diventata un meme in rete, a catalizzare l’attenzione. Ora, però, qualcosa è cambiato.

A postare le immagini del cambiamento dell'avvocata calabrese è stato il make-up artist e hair stylist a cui si è affidata, che ha deciso di intervenire per un vero e proprio restyling. Dopo averla vista per la prima volta in televisione, ha raccontato di aver immaginato su di lei una trasformazione completa, dai capelli al make-up, fino all’abito. Spinto quasi per gioco, le ha scritto sui social, convinto di non ricevere risposta. Al contrario, Sonia Mattalia ha accettato con entusiasmo l’invito, dando il via a un progetto che si è concretizzato durante una masterclass.

Il risultato è stato evidente: un aspetto completamente rinnovato, elegante e sofisticato, che ha messo in risalto i tratti della donna e le ha regalato un aspetto più fresco e luminoso. Un cambiamento che ha colpito anche lei stessa, tanto da commentare pubblicamente gli scatti: "Grazie per avermi fatto vivere una vera favola, unica", le parole a corredo del post. Dall'esperienza nel villaggio delle tentazioni sono trascorsi mesi, ma Sonia Mattalia oggi è ancora disposta a rimettersi in gioco, buttandosi a capofitto in ogni opportunità di cambiamento, estetico o meno.