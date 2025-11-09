Il mondo dello spettacolo ricorda Peppe Vessicchio, da Amadeus a Maria De Filippie Fiorello: “Ciao Maestro”

Sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che sui social hanno ricordato il maestro Peppe Vessicchio, morto l’8 novembre all’età di 69 anni: da Fedez ad Amadeus, passando per Fiorello, Paolo Bonolis, i The Jackal, Alessandra Amoroso e tanti altri.

"Ciao maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme", ha scritto Fedez sui social ricordando il maestro Vessicchio, che fu ospite fisso del suo podcast ‘in trasferta' al Festival di Sanremo nel 2023. "Buon viaggio Maestro. Ti ho voluto tanto bene", ha scritto invece Paolo Bonolis. "Ti abbiamo amato tutti. Ciao Maestro", sono le parole scelte da Fiorello per ricordare il celebre direttore d'orchestra."Non ci credo. Non ci voglio credere. Tesoro musica bella", ha scritto Luciana Littizzetto sul profilo social di Che Tempo che fa. Anche Maria De Filippi si è unita al ricordo, pubblicando un messaggio sulla pagina ufficiale di Amici, che per anni l'ha visto nel cast: "È difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d'orchestra ma di vita".

A ricordarlo sono anche tanti artisti che hanno condiviso con lui l'esperienza al Festival di Sanremo, dove è stato direttore d'orchestra per molti anni, fino al 2022 (l'ultima volta che ha diretto un artista in gara). "Ciao Maestro", ha scritto Alfa pubblicando alcune foto ricordo della sua esperienza alla kermesse. E poi ancora Emma Marrone e Alessandra Amoroso ("Non ci credo. Ti voglio bene maestro. Per sempre il tuo cavallo pazzo'"). A Fanpage.it anche i The Jackal hanno condiviso un ricordo di Vessicchio, che di recente ha recitato nella seconda stagione della loro serie Pesci Piccoli:

Oggi non perdiamo solo un maestro. Oggi perdiamo un amico, un compagno di giochi, un artista incredibile. Peppe ci ha insegnato tanto con i suoi mille aneddoti, lui che più di tutti di imparare cose nuove non voleva mai smettere, con la stessa passione e rispetto di un ragazzino curioso che si lancia in nuove avventure. Ogni volta, come la prima volta. Non ci sono parole per esprimere il vuoto che lascia.

"Un dolore forte e improvviso. Ci conoscevamo da 30 anni e fino a pochi giorni fa abbiamo riso e scherzato, in onda e dietro le quinte", ha scritto Amadeus, che con Vessicchio ha condiviso diverse edizioni del Festival e un'amicizia lunga oltre 30 anni. Anche Rossella Brescia ha un ricordo molto personale legato al maestro: "Una notizia scioccante, sono senza parole, in questo momento c'è solo tanta amarezza. Era stato il mio testimone di nozze quando sposai Roberto Cenci".

E poi ancora Gabriele Corsi ("Ci lascia non solo un grande artista, ma una persona davvero per bene. Sempre presente se si trattava di aiutare gli altri") e Giuliano Peparini, con cui Vessicchio ha lavorato in qualità di vocal director della sua accademia: "Era il mio pilastro, difficile credere che oggi non ci sia più, mi sosteneva, mi incoraggiava. Avevamo ancora tanti sogni insieme". Anche Alba Parietti si aggiunge al dolore per la scomparsa del maestro, pubblicando sui social un messaggio e una foto insieme: "Un grandissimo musicista e bellissima persona. Stento ancora a crederci".