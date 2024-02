Perché Lino Banfi a Sanremo 2024 non rideva mai, la spiegazione dell’attore: “Non vedevo niente” Svelato il mistero di Lino Banfi e il motivo per cui non ha mai riso durante la finale di Sanremo: “Non vedevo niente”. Ma Annalisa, invece, l’ha vista bene: “La bellezza ce l’hai nel Dna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lino Banfi non è certamente passato inosservato in prima fila per la serata finale di Sanremo 2024. Era lì, accanto ad Alberto Matano e Mara Venier, eppure ogni volta che le telecamere lo inquadravano lui non rideva mai. Lino Banfi ha poi chiarito e svelato il mistero nel corso della puntata di Domenica In, dove è stato mattatore e protagonista anche di un siparietto sulla femminilità di Annalisa.

Ecco perché Lino Banfi non rideva mai a Sanremo 2024

Le immagini di Lino Banfi con l'espressione molto seria, seduto accanto ad Alberto Matano e Mara Venier, hanno fatto il giro dei social. Per lui, neanche un sorriso, neanche quando sul palco c'erano ad alternarsi con i siparietti i simpaticissimi Fiorello e Amadeus. Lino Banfi ha svelato l'arcano, ospite di Mara Venier.

Io ero seduto in prima fila, un posto bellissimo avranno pensato tutti. Vicino a Mara Venier, ad Alberto Matano. Io invece stavo proprio dietro il maestro De Amicis, io ho visto tutto il Festival secondo le cervicali e le scapole omerali del maestro. Che ca..o ho capito? Niente… Quindi quando mi dicono ‘perché non ridi?’, che ca..o devo ridere che non capisco quello che succede?

I complimenti ad Annalisa

Lino Banfi non ha visto le gag, ma invece le performance di Annalisa deve averle viste bene visto che proprio a Domenica In ci ha tenuto a complimentarsi con lei: "Annalisa, tu che puoi essere mia nipotina. Volevo dirti che dal primo momento che ti ho vista cantare, con i miei trascorsi che ho di film con tutte le più belle donne d'Europa, ho scoperto che la sensualità è come la cultura: quando non viene sbattuta in faccia alle persone ma arriva con garbo vuol dire che ce l'hai nel Dna". Queste parole sono state particolarmente apprezzate dalla cantane di Savona, che si è avvicinata a Lino Banfi per dargli un bacio: "È un complimento bellissimo, grazie".