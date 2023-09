Il ministro Crosetto e le foto con la moglie Gaia al mare: “Insieme da 20 anni, è più bella di me” Le foto di ministro della Difesa in spiaggia con la moglie Gaia Saponaro hanno fatto il giro della rete. Decine i commenti, alcuni beffardi, ai quali Guido Crosetto con un tweet.

A cura di Stefania Rocco

Le foto pubblicate da Novella2000 che mostrano Guido Crosetto in vacanza in Sardegna con la moglie Gaia Saponaro hanno fatto il giro della rete. “Amore senza difesa” è il titolo del servizio che mostra il ministro della Difesa abbracciato alla sua compagna di vita mentre sono entrambi in costume da bagno. Ai commenti ironici, nel migliore dei casi, generati dalle foto pubblicate nel servizio della rivista in edicola ha risposto lo stesso Corsetto con un tweet. Lo ha fatto, specifica, a supporto della moglie, diventata bersaglio degli hater.

Il tweet di Guido Crosetto sulle foto con la moglie Gaia Saponaro

“Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy”, tuona il ministro della Difesa sul suo profilo Twitter, “È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero!”.

Qualcosa di molto simile era accaduto qualche tempo fa quando, sul suo profilo Instagram, il ministro aveva condiviso una foto scattata con la moglie. Anche in quel caso, la donna era diventata vittima degli odiatori da tastiera che l’avevano bersagliata con le trite accuse maschiliste spesso rivolte a quelle coppie nelle quali la donna è più giovane del suo compagno. Anche in quel caso, era stato il cofondatore di Fratelli d’Italia a intervenire a difesa della compagna:

Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror.

Chi è Gaia Saponaro, moglie di Guido Crosetto

Guido Crosetto con la moglie Gaia Saponaro

Ex pallavolista ed atleta di ginnastica artistica, Gaia Saponaro è originaria della Puglia. Il legame con il ministro della Difesa del governo Meloni risale al 2005, anno in cui i due si sono innamorati. La coppia ha due figli. Secondo le informazioni contenute nel suo profilo Linkedin, è laureata in Giurisprudenza dal 2015 e ha conseguito un master in Comunicazione d’impresa nel 2017. Parla 4 lingue e lavora come organizzatrice di eventi per una società romana specializzata in pubbliche relazioni.