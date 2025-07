Il figlio di Pedro Rodriguez scatena insulti omofobi, la solidarietà da Chiara Ferragni a Gianni Sperti

Un post del calciatore della Lazio Pedro Rodriguez e della sua famiglia riunita alle Canarie per la festa di compleanno del figlio Marc, di soli 8 anni, ha scatenato il solito bullismo online. Il bambino è stato attaccato per essere vestito con un abitino con le spalline e una tiara scintillante, a tema Lilo e Stitch. “Chi veste suo figlio da ragazza?”, la ferocia dei commenti omofobi ha investito l’intera famiglia. Michela Andreozzi, regista del film Unicorni: “Non capisco come un bambino gender variant possa essere un pericolo per la società”.

I commenti omofobi contro Marc e la reazione del padre Pedro

Accanto a loro due, la nuova compagna Patricia Magana (madre della piccola Adriana, nata nel 2024), che fa parte della sua famiglia allargata insieme alla ex moglie di Rodriguez, Carolina Martin, che è la madre di Marc (e di altri due figli, Bryan e Kyle). Il problema è sorto nel vedere com'era vestito il bambino, desideroso di avere una super torta a tema Lilo & Stitch, davanti alla quale indossare una tiara scintillante e un vestito ispirato al personaggio di Lilo, con spalline a righe bianche e blu. I commenti si sono scatenati insieme agli attacchi feroci ai genitori e al piccolo: "Maschio o femmina?”, “Chi veste suo figlio da ragazza?”, “Sei ancora in tempo per salvarlo”, in frasi come queste tutto il sapore amaro del bullismo online.

Messaggi e like di solidarietà, da Chiara Ferragni a Gianni Sperti

Il padre però non ha voluto cedere all'odio sul web e ha lasciato che le foto sorridenti di suo figlio vincessero su qualsiasi altra cosa. I complimenti sono arrivati da ogni dove e il tifo per Marc ha schiacciato ogni forma di omofobia. "Quanto è fortunato tuo figlio a crescere con te e quanto siamo fortunati noi ad avere un padre che capisce che il vero amore è ciò che libera, non ciò che limita. Spero davvero e mi aspetto che più padri nel mondo abbiano la sensibilità, il rispetto e il coraggio che hai dimostrato tu", questo, ad esempio, il messaggio della conduttrice tv Amor Romeira. In Italia tanti i volti che hanno manifestato la loro solidarietà sotto il post, da Chiara Ferragni a Michela Giraud, Salvatore Esposito, Anna Foglietta, Giancarlo Commare e, non ultimo, Gianni Sperti, che ha voluto augurare buon compleanno al piccolo.

Michela Andreozzi: "Non capisco come possa essere un pericolo per la società"

Michela Andreozzi, regista del film Unicorni (storia di un bambino che sogna di vestirsi da Sirenetta nella recita della scuola), in occasione dei saluti in sala del film commenta quanto accaduto: "Pedro Rodriguez ha postato una foto di suo figlio Marc che ha festeggiato il suo compleanno vestito con una coroncina e un abito da bambina. E questa cosa ha scatenato degli insulti sui social senza senso. Volevo condividere con voi una riflessione: la prima è, per citare un vecchio titolo, chi ha paura di un bambino genderless o gender variant, cioè, io non capisco come possa essere un bambino gender variant un pericolo per la società. Proprio non riesco a comprendere di quale arma sia armato. E l'altra cosa è che questo avvenimento che è successo mi fa essere, veramente, ogni giorno di più, particolarmente contenta di avere deciso di fare questo film, perché evidentemente c'era bisogno".