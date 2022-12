Il figlio di Lando Buzzanca: “Non è vero che si è rotto un femore, notizie campate in aria” Sulla morte del padre, Massimiliano Buzzanca chiede che vengano ascoltate solo le parole della famiglia. “Papà è scivolato dalla sedia a rotelle, ma non è vero che che si è rotto un femore”, spiega. “Succede quando a parlare purtroppo non è la famiglia”.

A cura di Giulia Turco

Massimiliano Buzzanca ricorda il padre, morto a 87 anni in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. In diretta a Storie Italiane con Eleonora Daniele, il figlio dell'attore ricorda gli ultimi momenti trascorsi col padre e mette a tacere le voci di chi ha raccontato di una presunta rottura del femore, dovuta ad una grave caduta. Buzzanca chiede che vengano ascoltate soltanto le parole dei familiari e che non venga dato peso a chiunque altro abbia parlato delle sue condizioni di salute. Un'apparente frecciatina nei confronti della compagna dell'attore Francesca Della Valle, che con la famiglia Buzzanca ha sempre avuto rapporti tesi.

Massimiliano Buzzanca e gli ultimi ricordi del padre

"L'ho visto l'ultima volta il giorno prima della sua morte", racconta a proposito del padre in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane. "Per la prima volta mi ha dato l'impressione di avermi riconosciuto. Era come se avesse voglia di dirmi qualcosa. Gli ho chiesto di stringermi la mano", spiega commosso. Ciò nonostante il padre da mesi avesse perso la capacità di esprimersi e di riconoscere anche i volti a lui più cari. "Non mi riconosceva da mesi", racconta. "In questi anni ho visto la sua mente brillante spegnersi sempre di più". Negli ultimi tempi però, sembra che il padre gli volesse mandare un messaggio: "Mi ha guardato come se mi avesse davvero riconosciuto, mi ha detto ti amo tre volte". Poi smentisce ogni voce infondata sul suo stato di salute. "Papà è scivolato dalla sedia a rotelle, ma non è vero che si è rotto un femore. Ha avuto un trauma e il corpo ne ha risentito".

I pessimi rapporti della famiglia con la compagna Francesca

"Purtroppo quando non è la famiglia che parla, le notizie sono spesso campate in aria", ha spiegato il figlio Massimiliano. Parole che suonano come riferite all'ex compagna del padre, Francesca della Valle, la quale ha sempre incolpato la famiglia dell’attore di averlo costretto al ricovero in una Rsa. Accuse che Massimiliano Buzzanca ha sempre respinto, spiegando di aver sempre vigilato sullo stato di salute del padre.