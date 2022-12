Figlio di Lando Buzzanca: “Francesca Della Valle non era la compagna, non ha diritti su mio padre” Massimiliano, figlio di Lando Buzzanca, è intervenuto a La vita in diretta per fare chiarezza a proposito della morte del padre e delle accuse pubblicate sui social da Francesca Della Valle, giornalista che si dichiara compagna di Lando dal 2016.

A cura di Stefania Rocco

Massimiliano, figlio di Lando Buzzanca, è intervenuto a La vita in diretta a poche ore dal momento in cui saranno celebrati i funerali del padre. “Ho ricevuto migliaia di messaggi, sto cercando di rispondere a tutti”, ha dichiarato emozionato, ricordando le ultime settimane odi vita del padre. Buzzanca è morto a Roma, aveva 87 anni. L’ultimo era stato particolarmente difficile per l’attore, segnato dall’ingresso in una Rsa e da un ricovero al policlinico Gemelli di Roma che si era reso necessario in seguito a una caduta.

Massimiliano Buzzanca: “Responsabilità? non avrò problemi a presentarmi davanti a chiunque”

A Massimiliano è stato chiesto di rispondere alle accuse lanciate recentemente da Francesca Della Valle, giornalista che dal 2016 dichiara di essere la compagna dell’attore e che era comparsa al fianco di Lando nel corso di una serie di apparizioni pubbliche nel corso degli ultimi anni. “Non è mai stata la compagna. Ci sono due trasmissioni televisive, una in Rai e l’altra in Mediaset, dove papà che era ancora abbastanza lucido dichiarava che erano solo compagni di lavoro e che non avevano intenzione di fare altro”, dichiara invece Massimiliano, che ha aggiunto:

A proposito di quella richiesta di matrimonio, è uscita a ottobre una sentenza in corte di appello in cui si dice che la signora Francesca La Vacca, il suo pseudonimo è Della Valle, non ha alcun diritto. Non è mai stata la compagna, ci sono testimonianze, si sono fatte trasmissione su questo. Papà l’ha sempre detto che era solo per farsi un po’ di pubblicità. Vorrei evitare che si parlasse di “compagna” o “fidanzata”. Detto questo, devo ancora festeggiare…non festeggiare, devo ancora piangere mio padre. Devo ancora sotterrarlo, fare una messa funebre.Le polemiche domani, dopo domani, tra tre giorni, mi sembra prematuro. C’è gente che soffre per la morte di papà: mio fratello, mio zio, i miei cugini, io. Perché tutto questo caos? Se ho delle responsabilità, non ho alcun problema presentarmi davanti a chiunque. Sulle mie spalle non ho alcun capo di accusa. Su altre teste ci sono delle denunce di diffamazione, e non solo di diffamazione.

I funerali di Lando Buzzanca, il figlio: “Sarà una festa per papà”

“Noi per dovere di cronaca abbiamo documentato quello che è accaduto. Abbiamo anche una lettera di questa signora che non ti leggerò. Ma dico con convinzione che non ho alcun dubbio che tu abbia fatto tutto quello che potevi per curarlo”, ha spiegato Alberto Matano dopo la messa in onda del servizio relativo alle accuse di Della Valle. Poi, la domanda sui funerali che saranno celebrati domani. “Domani sarà l’ultimo grande spettacolo di papà. È giusto che mio padre sia salutato con l’applauso. Si chiude finalmente il sipario sulla sua vita. Abbiamo una grande fortuna: ci sono i suoi film a parlare per lui”.