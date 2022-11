Lando Buzzanca ricoverato al Gemelli, il medico: “È la tragica ombra di se stesso” Denutrito e con piaghe da decubito: così viene descritto dal medico e dalla compagna Lando Buzzanca, oggi ricoverato al policlinico Gemelli dopo un anno in un Rsa.

A cura di Beatrice Tominic

"È la tragica ombra di se stesso": questo è quanto scrive il medico di fiducia di Lando Buzzanca in un post. "Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli dall'8 novembre. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo". ha scritto il dottore spiegando che ora l'attore 87enne è rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido. Le ragioni dello stato fisica in cui si trova, sono da ricondurre al periodo passato ricoverato in Rsa, Residenza sanitaria assistenziale, dal 27 dicembre.

Il ricovero in Rsa

Da quel giorno di fine dicembre, come ha scritto il medico di fiducia di Buzzanca, il dottor Fulvio Tomaselli: "Le amorevoli cure hanno travolto un Uomo, che un anno fa camminava e parlava". Nel mese di novembre scorso, dopo essere stato ospite della Rsa da circa un anno, Buzzanca è caduto dalla sedia a rotelle: oggi non si trova in condizioni gravi, ma la descrizione che viene fornita dal dottor Tomaselli è comunque preoccupante. Non è la prima volta che il medico parla del suo paziente: "Questo stato l'ho denunciato il 5 agosto come suo medico di fiducia – ha tenuto a precisare nell'ultimo post pubblicato su Facebook – Ora sta peggio. E le stelle… guardano… sotto lo stesso tetto… Grazie per l'ottimo Sostegno… amministrativo", ha poi concluso.

In un secondo post, pubblicato poi nella giornata di oggi, il dottor Tomaselli ha precisato le condizioni di salute dell'attore: "Buzzanca non soffre di demenza senile ma solo afasia e pessimo stato fisico. La mente di Lando Buzzanca è integra, contrariamente al suo corpo", ha spiegato. Poi facendo riferimento al ricovero al policlinico Gemelli ha aggiunto: "È ricoverato in una struttura egregia dove lo stanno curando per il suo stato fisico".

La reazione della compagna: "Denutrito e con piaghe da decubito"

"La RSA in 11 mesi ha distrutto Lando Buzzanca", ha scritto Francesca Della Valle, compagna dell'attore dal 2016, che ne ha descritto in un altro post ancor più nel particolare le condizioni fisiche. "Oggi è ricoverato al Gemelli dove finalmente è curato per denutrizione e piaghe da decubito. Spero non sia troppo tardi! – ha rivelato in una nota – Chi ha “imprigionato” un uomo sano, forte e libero come Lando è l’applicazione della legge 6/04 (che permette di nominare un amministratore di sostegno, ndr): questa è verità documentata, il resto è vergogna".