Il figlio di Biagio Di Maro: "Via da Uomini e Donne? Stava con una donna che ha avvertito la redazione" Giuliano, figlio dell'ex cavaliere di Uomini e Donne Biagio Di Maro, svela il motivo che sarebbe celato dietro la decisione della redazione del dating show e di Maria De Filippi di allontanare l'uomo: "Aveva un'altra donna da un anno".

A cura di Stefania Rocco

A poco più di un anno dal momento in cui Biagio Di Maro è stato allontanato da Uomini e Donne perché accusato di di non essere realmente interessato a partecipare al programma per trovare l’amore, è il figlio Giuliano a svelare il motivo per il quale la redazione del programma avrebbe deciso di mandarlo via. A giocare un ruolo fondamentale in questa vicenda non sarebbero stati gli atteggiamenti tenuti da Biagio all’interno del programma ma i rapporti intrattenuti lontano dalle telecamere.

Le accuse del figlio di Biagio Di Maro

Giuliano, che ha svelato di essere in cattivo rapporti con il padre, ha pubblicato un video sui social per accusare il padre e spiegare quali sarebbero le ragioni che avrebbero spinto la relazione del programma e Maria De Filippi ad allontanare l’uomo. “La verità su mio padre Biagio Di Maro? La dico io, visto che il nostro rapporto si è spezzato”, ha annunciato l’uomo per poi rendere note le sue accuse, “Lo sapete perché è stato mandato a casa? Perché aveva un’altra fuori. Lei appettava perché lui le diceva ‘non vado più, voglio te’ e invece no. Dopo nove mesi, un anno che stava con mio padre, lei che ha fatto? Ha chiamato la redazione, per questo lo hanno cacciato”.

Perché Maria De Filippi decise di cacciare Biagio Di Maro

Fu Maria De Filippi a decidere di allontanare Biagio dal programma a febbraio scorso. L’uomo, accusato di avere illuso numerose dame del parterre, lasciò lo studio per poi tornare come se nulla fosse accaduto, pronto a riprendere la sua partecipazione. Ma la conduttrice decise di prendere in mano la situazione e chiedergli di uscire: “Biagio, io non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti. Io e Gianni, ti avevamo detto una cosa. Penso che questa trasmissione regga sia con te, che senza di te. Che si fa? Mi hai detto che te ne saresti andato e io non ho battuto ciglio. Io ti avevo già detto di accomodarti. È questo che tu non hai forse capito. Prima giocavi il ruolo della vittima e intanto ti rimettevi il cartoncino (quello con il nome appuntato sul petto, ndr). Non ho scritto "scema" addosso. Davvero non ho alcuna antipatia, ma ormai è diventata una cosa insostenibile”.