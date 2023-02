Biagio cacciato da Uomini e Donne si difende: “Non chiedo scusa, non ho usato nessuna per fare sesso” Biagio Di Maro, dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista in cui ha tentato di fare chiarezza sul comportamento avuto in trasmissione.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il percorso di Biagio Di Maro a Uomini e Donne si è interrotto bruscamente nelle scorse puntate. Mentre Carla si disperava per lui, piangendo a dirotto, Di Maro cercava di convincere un'altra dama del Trono Over, Clea, a dargli una possibilità. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'impressione di Maria De Filippi, da un po' di tempo a questa parte, era che l'uomo non partecipasse al programma per trovare l'anima gemella, ma solo per tessere brevissime relazioni, poi interrotte bruscamente. Nel corso della puntata trasmessa il 9 febbraio, Biagio – incalzato da Gianni Sperti – ha lasciato lo studio. Dietro le quinte, ha consolato Carla e poi ha avuto il coraggio di rientrare e sedersi sulla sedia rossa, come se nulla fosse successo. Infine, ha raggiunto la sua postazione nel parterre maschile. Gianni Sperti non si è trattenuto: "Hai la faccia come il c**o". Maria De Filippi, allora, è intervenuta e gli ha detto chiaramente che la sua esperienza nel programma era giunta al termine:

Biagio, io non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti. Io e Gianni, ti avevamo detto una cosa. Penso che questa trasmissione regga sia con te, che senza di te. Che si fa? Mi hai detto che te ne saresti andato e io non ho battuto ciglio. Io ti avevo già detto di accomodarti. È questo che tu non hai forse capito. Prima giocavi il ruolo della vittima e intanto ti rimettevi il cartoncino (quello con il nome appuntato sul petto, ndr). Non ho scritto "scema" addosso. Davvero non ho alcuna antipatia, ma ormai è diventata una cosa insostenibile.

Biagio Di Maro commenta le lacrime di Carla

In un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Biagio Di Maro ha commentato la sofferenza manifestata da Carla quando ha visto concludersi il loro rapporto: "Mi dispiace umanamente perché, almeno in parte, la capisco. Il suo è stato l'attacco di gelosia di una donna alla ricerca dell'amore che probabilmente si era già molto legata a me. Quindi, nonostante la reazione eccessiva, la comprendo". E ha aggiunto:

Se credo ancora che abbia un altro fuori? A oggi non lo so più. Sicuramente è stato questo pensiero a farmi fare un passo indietro. Ho deciso di prendere il numero di Clea proprio perché è venuta fuori la presenza di questa persona dopo qualche tempo che uscivo con Carla. Da lì, non mi sono più fidato e ho deciso di guardarmi intorno.

Biagio si difende dall'accusa di usare le donne

Nel corso dell'intervista è stato rimarcato come Carla si sia sentita usata e abbia manifestato la convinzione che lui si sia tirato indietro dopo non avere ottenuto il rapporto fisico che voleva. Su questo punto, Biagio Di Maro è stato molto chiaro:

La convinzione che io voglia solo una cosa dalle donne la hanno in molti e mi dà molto fastidio. Mi rendo conto di partire a mille nelle frequentazioni, tra cene e attenzioni, ma di certo non lo faccio perché voglio portarmi a letto le dame o "usarle", che sia chiaro una volta e per tutte. lo sono fatto così, mi piace essere galante e non pretendo nulla in cambio.

Infine, ha spiegato perché ritiene di non dover chiedere scusa a nessuna delle donne con cui è uscito nel corso della sua partecipazione al programma: "Non credo di dover chiedere scusa a nessuno, perché ho sempre dato tutto quello che potevo. Però credo che qualcuna dovrebbe chiedere scusa a me. Silvia, perché non è vero che non ho dato valore a quello che ci siamo detti, al nostro dolore in comune di cui abbiamo tanto parlato (anche Silvia ha perso il compagno, ndr). Lei ha tirato fuori una rabbia incomprensibile nei miei confronti perché sono uscito con un'altra mentre la frequentavo, quando lei stessa stava conoscendo altri cavalieri. In puntata, ho scoperto una persona molto diversa rispetto ai messaggi che mi mandava. Forse il suo vero interesse fin dall'inizio non ero io".