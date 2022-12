Maria De Filippi furiosa con Biagio Di Maro: “Silvia non vuole una tromb*ta, speculi sul marito morto” A Uomini e Donne, Maria De Filippi si è infuriata con Biagio Di Maro per il trattamento riservato alla dama del Trono Over Silvia.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Uomini e Donne trasmessa mercoledì 7 dicembre si è rivelata particolarmente carica di tensione. Maria De Filippi ha lasciato spazio alla burrascosa conoscenza tra Biagio Di Maro e Silvia. Poi, spazientita, si è vista costretta a intervenire. Ma andiamo con ordine.

Uomini e Donne, la versione di Biagio sulla tensione con Silvia

Biagio Di Maro ha raccontato che, dopo la scorsa puntata, ha scritto a Silvia, chiedendole di non buttare all'aria quanto di buono c'è stato tra loro. La donna, allora, lo ha chiamato e gli avrebbe detto: "Hai rovinato una cosa così bella, a quest'ora saresti potuto stare qui a letto con me". Per tutta la settimana, Biagio avrebbe tentato di essere più presente con Silvia, ricevendo in risposta "messaggi non belli". Di Maro ha precisato che Silvia sapeva del suo interesse per la signora Paola, le aveva solo nascosto di avere cercato il suo numero:

Ho fatto di tutto per recuperare, poi lei mi manda un messaggio in cui mi dice di buttare il suo numero, che sono un uomo libero e che non vuole più continuare ad andare avanti con me. Di non cercarla più.

Biagio le avrebbe proposto di raggiungerla a Torino, ma avrebbe ricevuto un secco rifiuto. Poi, però, Silvia lo avrebbe chiamato e lui si sarebbe detto felice di questa sorpresa. La dama del Trono Over gli avrebbe anche rivelato di avere cercato, a sua volta, il numero di altri cavalieri e ciò lo avrebbe frenato. In studio ha concluso: "Silvia, da parte mia l'interesse nei tuoi confronti l'ho sempre avuto. A questo punto credo che tu non abbia mai avuto interesse per me".

Maria De Filippi e Gianni Sperti contro Biagio De Maro

I due, poi, hanno iniziato a battibeccare perché la dama ha accusato Biagio: "Non hai fatto niente per recuperare. Hai mandato due messaggi e hai risposto a due telefonate. Ci sono due personalità in te, o credo al Biagio che dice che gli interesso o credo al Biagio superficiale nelle cose". E ha ribadito: "Io con lui ho chiuso". Per Gianni Sperti avrebbe sbagliato anche lei a richiamarlo, poi si è scagliato contro Biagio: "Sei un buffone, quando dici a una donna che con lei fai sul serio, il significato lo sai?". E la signora Paola gli ha fatto eco: "Biagio sei un buffone, se io ti avessi detto di sì, ora non saresti qui a perdere tempo con Silvia. Io non ti ho dato il mio numero. Ti devi vergognare, esci da quella porta. Mi sei venuto a importunare al bar, mi hai portata a centro studio per dire solo cavolate". Tina Cipollari ha definito coloro che corteggiano Biagio delle "ingenuotte" e "poveracce". A questo punto è intervenuta anche Maria De Filippi:

Biagio quando chiami Silvia per dirle di continuare con te, ma cosa deve continuare con te? Cosa deve continuare? Biagio ma se lei non c'era la scorsa volta, non te ne poteva fregare di meno. Hai ballato con una, hai chiacchierato con l'altra e hai attaccato Paola quando ti ha dato il due di picche. Poi è entrata Silvia e hai detto che non avevi fatto niente. A te non te ne frega niente di lei. Non è vero che è lei che non vuole andare avanti, sei tu che non vuoi una storia seria con lei. Essere in due in quei momenti, non significa esserci allo stesso modo. La presenza fisica c'è, ma è ben diversa la tua dalla sua. Tu eri una macchina che doveva fare le sue cose, lei no. Se vuoi avere una storia con lei, ti scordi le altre. Lei vuole avere una storia non una trombata. Ti è più chiaro così? È vergognoso che continui a dire che eravate in due, sti cavoli, lei non era lì per quello. Tu hai speculato sulla morte di suo marito, porca miseria è grave.

Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se Biagio Di Maro sarà in grado di comprendere i suoi errori.