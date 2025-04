video suggerito

Il dramma di Giulia Michielini: "Ho preso un batterio sul set e sono finita in ospedale per un problema ai polmoni" Una brutta esperienza per la popolare attrice delle fiction di Canale 5 come Rosy Abate e Squadra Antimafia sul set del suo nuovo film "Afrodite": "Durante le riprese ho preso un batterio nel lago e sono stata ricoverata perché continuavo ad avere problemi ai polmoni"

Grande paura per Giulia Michelini ricoverata in ospedale durante le riprese di "Afrodite". L'attrice ha raccontato il difficile percorso di preparazione per interpretare una sommozzatrice nel film di Stefano Lorenzi: dal contagio batterico che l'ha portata al ricovero agli attacchi di panico sott'acqua. Il racconto al settimanale "Oggi" della storica protagonista di Squadra Antimafia e Rosy Abate.

"Ho sofferto anche attacchi di panico"

Giulia Michelini è la protagonista, insieme ad Ambra Angiolini, del film "Afrodite", diretto da Stefano Lorenzi e in concorso al Bif&st 2025. L'attrice ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale per diversi giorni a causa di un batterio contratto durante la preparazione per le riprese subacquee.

Quando Stefano mi ha proposto questo film ero molto intrigata dall'aspetto subacqueo, al contempo ero combattuta, mi terrorizzava. In realtà era una di quelle cose che ho sempre voluto fare, però poi mi dicevo: chi me lo fa fare ormai? Quando mi sono trovata di fronte alla cosa di doverlo fare ‘per forza' perché senza brevetto non avremmo potuto immergerci, è stato complicato.

Le difficoltà, purtroppo, sono diventate un vero e proprio incidente sul set:

Durante le prime immersioni che abbiamo fatto non in acque libere, ho preso un batterio nel lago, sono stata ricoverata perché continuavo ad avere dei problemi ai polmoni. È stato complicato arrivare all'inizio delle riprese. […] Ho sofferto anche di attacchi di panico perché all'inizio avevo tantissima paura. Mi ricordo in una delle primissime immersioni che abbiamo fatto, i primi metri in cui scendi sull'ancora c'è stato un momento in cui volevo tornare su e l'istruttore mi ha detto: ‘Calma, guardami'.

Il film racconta la storia di due sommozzatrici

Il film, girato tra Trapani e Favignana, racconta la storia di due sommozzatrici, interpretate appunto da Michelini e Angiolini. Per calarsi nei panni delle protagoniste, le due attrici hanno dovuto affrontare una preparazione tanto impegnativa quanto rischiosa, conseguendo persino il brevetto da sub per poter girare in sicurezza le scene sott'acqua.