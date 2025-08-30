Il direttore del Tg1 Chiocci pronto a lasciare: “Meloni lo vuole come portavoce a Palazzo Chigi”

Giorgia Meloni punta su Gian Marco Chiocci come nuovo portavoce a Palazzo Chigi. Secondo quanto riportato da Il Foglio, il direttore del Tg1 sarebbe pronto a lasciare la guida del telegiornale della Rai per assumere l’incarico. La notizia, confermata da ambienti governativi e da fonti interne a Viale Mazzini, trova riscontro anche dentro Fratelli d’Italia.

L'idea di Meloni per le elezioni 2027

Il passaggio, considerato imminente, avrebbe una valenza politica precisa: preparare la lunga campagna elettorale in vista delle politiche del 2027. Chiocci, figura di fiducia per la premier, è noto per alcune scelte editoriali considerate in linea con il centrodestra. Tra i momenti chiave della sua carriera lo scoop sulla casa di Montecarlo pubblicato dal Giornale nel 2010, ma soprattutto l’intervista all’allora ministro Gennaro Sangiuliano durante il caso Boccia, risalente all'agosto del 2024. Dopo aver diretto Il Tempo e l’agenzia AdnKronos, Chiocci era stato nominato direttore del Tg1 nel maggio 2023. Più volte, le opposizioni lo hanno accusato di un eccessivo allineamento con il governo, parlando apertamente di “TeleMelonismo”.

Chiocci e l'intervista a Sangiuliano

Stando alle indiscrezioni di queste ore, ll fianco di Chiocci a Palazzo Chigi ci dovrebbe essere Fabrizio Alfano, già portavoce di Gianfranco Fini e attuale capo ufficio stampa, in arrivo dall’agenzia Agi. Secondo il giornalista Simone Canettieri, non si escludono ulteriori cambiamenti nello staff della comunicazione istituzionale, con possibili avvicendamenti anche tra figure apicali vicine a Fratelli d’Italia.

Nulla si sa, invece, dell'ipotetico sostituto alla guida del Tg1. Una poltrona di pesa nello scacchiere televisivo, per la quale non ci sono ancora dei candidati certi, ma attorno alla quale emergeranno certamente indiscrezioni nelle prossime ore, soprattutto se venisse confermato l'addio di Chiocci.