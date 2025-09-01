Barbara Floridia contro Meloni: “Vuole il direttore del Tg1 come portavoce. Pensa solo alla propaganda”

La presidente Vigilanza Rai Barbara Floridia si è scagliata contro Giorgia Meloni in un post su Instagram. La premier ha chiesto al direttore del Tg1 di diventare suo portavoce: “Ha capito che ormai la sua narrazione fa acqua da tutte le parti. Pensa solo alla propaganda”.

A poche ore dalla partenza delle navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, interviene sui suoi profili social la presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, che si scaglia contro la premier Meloni e le pretese che andrebbero a toccare proprio la Tv di Stato. È notizia degli ultimi giorni, infatti, che la presidente del Consiglio abbia pensato di affidare a Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, il ruolo di portavoce di Palazzo Chigi. Floridia, che da tempo sottolinea un'ingerenza ingombrante della politica in Rai, ha sottolineato come l'atteggiamento di Meloni denoti, a suo avviso, un ridimensionamento della sua figura.

Barbara Floridia contro Giorgia Meloni

Il post inizia in maniera polemica, soffermandosi sul fatto che da parte della premier non siano giunte parole di alcun tipo in difesa dei volontari italiani che sono partiti per la missione umanitaria, nemmeno dopo le parole di Israele che ha dichiarato: "Li tratteremo come terroristi". Secondo la presidente di Vigilanza Rai, la principale preoccupazione di Giorgia Meloni è quella di puntare su una nuova comunicazione e per farlo avrebbe puntato sul direttore del principale telegiornale nazionale:

La Meloni invece di preoccuparsi di ciò che sta accadendo a Gaza, agli italiani, ai poveri che aumentano, ai libri che molte famiglie non potranno comprare ai propri figli si preoccupa invece di chiamare a se il direttore del tg1, avete letto bene, proprio il direttore del tg1 perché lo vuole come suo portavoce. Ma in che mondo viviamo?

Ha capito che ormai la sua narrazione fa acqua da tutte le parti, serve lavorare su un'unica cosa, come sempre, l'unica che le riesce ancora benino: la comunicazione. La propaganda. Mentre tutti aspettiamo che Chiocci da direttore del telegiornale più importante del servizio pubblico, chiarisca senza se e senza ma cosa vuole fare, perché il servizio pubblico non può vivere anche questa altra incertezza, una cosa è evidente: la Meloni inizia ad avere paura.

Floridia continua dicendo: "Si rende conto d'essere un grande bluff. Il pallone si sta sgonfiando". Da parte della premier, al momento, nessun commento.

La risposta di Gian Marco Chiocci alla richiesta di Meloni

Intanto, in merito alla richiesta avanzata a Gian Marco Chiocci e riportata come indiscrezione sulle pagine del Foglio, quest'ultimo non ha smentito. Il direttore del Tg1, infatti, ha confermato la notizia, dicendo che la proposta gli era effettivamente arrivata, ma ha aggiunto che da parte sua non ci sarebbe l'intenzione di accettare: "Non me ne vado, sto bene al Tg1. Quando arriverà davvero una proposta che accetterò, avviserò subito l’azienda". In un'intervista, rilasciata al Messaggero lo scorso giugno, Chiocci aveva anche risposto alle accuse di un telegiornale di parte: