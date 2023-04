Il biografo di Diana: “Avrebbe approfittato dell’incoronazione di Carlo per rubargli la scena” Secondo Andrew Morton, esperto di reali britannici e biografo di lady Diana, la prima moglie di Carlo non avrebbe partecipato all’incoronazione del nuovo Re: “Avrebbe cercato di rubargli la scena”.

A cura di Stefania Rocco

Andrew Morton, biografo di Diana, giornalista ed esperto di reali britannici, sostiene che se fosse stata viva la prima moglie di re Carlo non avrebbe partecipato all’incoronazione. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Morton dichiara che l’indimenticata Diana non avrebbe mai preso parte alla cerimonia prevista per il 6 maggio prossimo da ex moglie divorziata:

Penso che se Diana si fosse risposata e avesse avuto altri figli, come desiderava, avrebbe perdonato Carlo. Non sarebbe andata all’incoronazione ma avrebbe cercato di rubare la scena, magari organizzando una visita a un ospedale o a un ente benefico.

“Con Camilla, Carlo ha avuto ragione”

Morton sostiene anche che Carlo, nel proposito mai vacillato di avere accanto a sé l’attuale moglie Camilla, abbia fatto bene ad attendere per poter portare a compimento il suo piano: “Carlo ha giocato sul lungo periodo e ha avuto ragione: ha imparato la lezione da Edoardo VIII. Winston Churchill lo aveva consigliato di non abdicare, di aspettare un po’ e poi sposare comunque Wallis Simpson. Lui non ha ascoltato e si è condannato all’esilio”. “Si prepara da tanto tempo, è pronto”, ha dichiarato ancora il giornalista a proposito del nuovo re, “Sarà un re politico, lavorerà a contatto con il governo, nessuno dovrà insegnargli il mestiere come fece Churchill con la giovane Elisabetta II. Conosce bene tutti i politici, anche quelli europei. È molto attento agli sviluppi correnti, come dimostra l’incontro con la presidente della Commissione europea Von Der Leyen dopo l’accordo post Brexit con l’Irlanda del Nord”.

“La monarchia ripartirà da George, Charlotte e Louis”

A proposito della nuova fase vissuta dalla monarchia quanto a gradimento del popolo, infine, Morton non ha dubbi: “Carlo non gode della popolarità di sua madre. Ma i sentimenti antimonarchici ci sono sempre stati. La monarchia oggi è più business che glamour. E vive delle fasi cicliche di alti e bassi. Tra una decina di anni avremo i principi George, Charlotte e Louis che cominceranno la vita pubblica, avranno i primi fidanzati e la scintilla si riaccenderà”.