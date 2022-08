Ida Platano allarma i fan con una foto dall’ospedale, poi spiega: “Solo emicrania, ora sto meglio” “Non era mia intenzione farvi preoccupare” esordisce Ida Platano dopo la storia in ospedale.

Una storia aveva allarmato i fan, poi lei ha chiarito tutto. Si tratta di Ida Platano, la storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, una delle più amate di sempre. In una storia su Instagram, la mano e il polso fasciato da un braccialetto dell'ospedale. La didascalia allarmante: "Ciao belli miei, volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà, torno presto, un abbraccio". Il messaggio ha però messo sull'attenti tanti fan, al punto che la stessa Ida Platano poi chiarisce, da quella che sembra la sua stanza di casa, che si trova fuori pericolo.

Le parole di Ida Platano

"Non era mia intenzione farvi preoccupare" esordisce Ida Platano, quasi come a volersi scusare con tanti follower. La dama di Uomini e Donne ha spiegato di aver avuto forti emicranie e di essersi recata al pronto soccorso per un controllo, come le era stato consigliato dal suo medico: "Adesso sto molto meglio", ha spiegato ai quasi 600 mila follower del suo Instagram.

Non era mia intenzione farvi preoccupare, adesso sto meglio. Tutto è iniziato con delle emicranie fortissime e non le ho mai avute così. Da lì, il mio medico quando mi visita dice di andare direttamente al pronto soccorso, ma adesso sto molto meglio e mi riprendo velocemente.

La lite con gli hater

C'è di più. Nei giorni scorsi, Ida Platano si è ritrovata piena di messaggi privati da parte degli hater, parlando di commenti denigratori e offese gratuite, perché i follower non avrebbero gradito le scelte a tavola per suo figlio. Lei avrebbe più volte mostrato pranzi ricchi di calorie come gnocchi e lasagne, gli è stato contestato di far mangiare al figlio piatti pesanti. Lei ha replicato: "Non mi interessa quello che dite". Il giorno dopo, infatti, per cena la Platano ha continuato a preparare piatti pieni di calorie come "gnocchi e fagiolata". Una "sfida" ai fan.