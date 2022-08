Attilio Fontana ricoverato in ospedale, poi chiarisce: “Un equivoco, sono grato alla vita” Attilio Fontana, ex membro dei Ragazzi Italiani, posta una foto dall’ospedale: “Casella imprevisti”, poi chiarisce: “Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli drammatici”.

A cura di Stefania Rocco

Nelle prime ore di questa mattina, Attilio Fontana ha postato una foto scattata in ospedale mentre indossava cuffietta e camice da ricovero. Uno scatto che l’ex membro dei Ragazzi Italiani, citando il brano Tangolento, commentava così: “Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà..ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va. Casella imprevisti , ci rivediamo al Via”. La foto dell’ospedale, gli occhi apparentemente lucidi, la didascalia e il fatto che non avesse fornito ulteriori spiegazioni hanno allarmato i fan e provocato curiosità e un moto di solidarietà in rete. Aspetti sui quali, poco più tardi, Fontana è tornato.

Attilio Fontana dimesso dall’ospedale: “Un equivoco”

Ma il ricovero di Fontana è durato poco e in serata il cantante è tornato sui social per chiarire l’accaduto. “Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato”, ha esordito, per poi chiarire meglio il contenuto del post precedente:

Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli molto edulcorati o drammatici. Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato. Grazie ancora a tutti, davvero. “Tagliando” fatto. Back to the future

Fontana non ha aggiunto ulteriori dettagli. Restano ancora ignoti, dunque, i motivi del ricovero ma pare non si trattasse di nulla di grave.Ex membro di una delle prime boyband italiane, i Ragazzi italiani, il compagno di Clizia Fornasier ha affiancato all’attività di cantante quella di attore. Ha recitato in diversi film e fiction trasmesse sia dalle reti Rai che da quelle Mediaset. A riconoscere la sua preparazione anche il popolare Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti che Fontana ha vinto nel 2013.