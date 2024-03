I fan dei Jerù ancora attivi su X, Barù Gaetani incredulo: “Visionari psicopatici, basta seguirmi” Barù Gaetani con un tweet su X pubblicato ieri sera ha sbottato, ancora una volta, contro i fan dei Jerù, la ship che i telespettatori del GF Vip crearono per il flirt (mai sfociato in amore) con Jessica Selassiè. “Siete ancora lì con quel tristissimo hashtag. Visionari psicopatici, lasciatemi in pace”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante siano passati circa due anni, i Jerù continuano ad esistere. Parliamo della ship creata dai fan del Grande Fratello Vip 2021/2022 per Barù Gaetani e Jessica Selassié, protagonisti di quella edizione per il loro flirt mai sfociato in amore. A distanza di tempo, ieri sera, il nipote di Costantino Di Gherardesca ha aggiunto un tweet su X contro il fandom ormai passato di moda: "Visionari psicopatici, lasciatemi in pace".

Il tweet di Barù contro i fan dei Jerù

"Siete ancora lì con quel tristissimo #. Purtroppo l'associo a dei visionari psicopatici. Non mi seguite più, lasciatemi in pace. A questo punto trovo più sani gli haters": con queste parole Barù Gaetani, ieri sera, ha commentato l'hashtag dei Jerù ancora attivo su X. Non è la prima volta che l'ex concorrente del GF Vip, oggi chef di carne, commenti infastidito i tweet o i post sul suo conto e sul suo passato flirt con Jessica Selassié. Circa un anno fa sbottò chiedendo ai fan di non accostarlo più a quel fandom: "Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato fastidio. Mettiamo a dormire quell'#", disse. Prima ancora, a Verissimo, spiegò che con la Selassé non era mai nata alcuna storia d'amore: "Facciamola finita, non ce la faccio più", confessò.

Resta in silenzio Jessica Selassié che, dopo un post sulla vicenda nell'estate 2022, non ha mai più nominato il suo ex inquilino.

Cosa disse Jessica Selassié sul flirt con Barù Gaetani

Tra Jessica Selassié e Barù Gaetani non è mai nata una relazione e dopo il flirt nella casa del Grande Fratello Vip avrebbero, però, mantenuto un rapporto di amicizia. Fu lei a spiegare nel dettaglio, nell'estate 2022, di averlo sentito e anche incontrato, ma solo in qualità di amici: "Ci vogliamo bene, abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Non siamo una coppia. I jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci siano la viglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù", disse. Nonostante ciò, i Jerù continuano a fare il tifo per i due ex protagonisti del reality mantenendo l'hashtag su X ancora particolarmente attivo.