Hugh Jackman e la lotta contro il tumore alla pelle: “Ho fatto due biopsie. Voi siate prudenti” L’attore australiano Hugh Jackman torna a parlare del tumore alla pelle che lo colpì la prima volta 10 anni fa. Si è sottoposto a due nuove biopsie sotto consiglio del medico: “Ha visto piccole cose che potrebbero o non potrebbero essere un carcinoma basocellulare. Vi prego, usate la crema solare”.

A cura di Gaia Martino

L'attore australiano Hugh Jackman, Wolverine nella saga cinematografica degli X Men per gli appassionati, rivela ai suoi fan di essere stato costretto a due nuove biopsie per alcune macchie che il suo medico gli ha suggerito di controllare. "Volevo che lo sentiste da me, nel caso qualcuno mi vedesse per strada o altro", sono state le prime parole dell'attore che si è mostrato in video, sui social, con un cerotto sul naso. Nel 2013 annunciò per la prima volta di essere affetto da un cancro alla pelle.

Le parole di Hugh Jackman

Hugh Jackman con un video pubblicato sui profili social ha spiegato di essersi sottoposto a due nuove biopsie suggerite dal suo medico di fiducia, la Dottoressa Iron. Con un cerotto sul naso, ha spiegato ai suoi fan la situazione:

Ho appena fatto due biopsie, sono appena andato dal mio medico, la Dottoressa Iron, che è fantastica. Ha visto piccole cose che potrebbero o non potrebbero essere un carcinoma basocellulare, non lo sa ancora. Lo scoprirò tra due o tre giorni e appena lo saprò vi farò sapere. Solo per ricordarlo, il carcinoma basocellulare nel mondo dei tumori della pelle è il meno pericoloso di tutti. Però colgo l'occasione per ricordarvi che l'estate sta arrivando per noi qui, nell'emisfero settentrionale. Vi prego, indossate una protezione solare, non ne vale la pena.

L'attore australiano ha concluso il suo lungo messaggio video invitando i suoi fan alla prevenzione: "Non importa quanto desiderate la tintarella, fidatevi di me. Questa è tutta roba che è successa 25 anni fa, sta venendo fuori adesso. Mettete la crema solare, vi divertirete comunque. Siate prudenti".

La lotta contro il tumore alla pelle

Hugh Jackman dal 2013 fa i conti con il carcinoma basocellulare: per sei volte è stato costretto all'intervento dei medici e dal giorno 1 della diagnosi invita i suoi fan alla prevenzione. Frequentemente ribadisce l'importanza della protezione solare, invitando i followers a non essere "incoscienti" come lui.