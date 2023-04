Hugh Jackman e il carcinoma basocellulare, l’attore comunica il risultato della biopsia: “Negativa” Hugh Jackman si è sottoposto a una biopsia per accertarsi che il carcinoma basocellulare non fosse tornato. In queste ore ha comunicato l’esito.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Hugh Jackman aveva fatto sapere di essersi sottoposto a due biopsie perché la sua dottoressa nutriva il dubbio che si fosse ripresentato il carcinoma basocellulare, un tumore alla pelle contro il quale l'attore ha lottato più volte. In queste ore, Hugh Jackman ha comunicato il risultato della biopsia: negativa.

Hugh Jackman comunica il risultato della biopsia

I numerosissimi fan di Hugh Jackman attendevano con apprensione notizie dall'attore. Così, il cinquantaquattrenne ha comunicato l'esito della biopsia su Instagram: "La biopsia è risultata negativa. Grazie a tutti per l'affetto. L'ho sentito. E grazie ai media che mi hanno aiutato a diffondere questo importante messaggio. Per favore, non dimenticate di usare la protezione solare, non importa che stagione sia".

La lotta contro il carcinoma basocellulare

In questi anni, più volte Hugh Jackman ha dovuto lottare contro il carcinoma basocellulare. Negli ultimi giorni, l'attore si è sottoposto ad alcuni controlli perché la sua dottoressa nutriva il dubbio che si fosse ripresentato. In un video pubblicato su Instagram, Jackman aveva condiviso con i suoi follower l'attesa dell'esito della biopsia: