Harry rivela lo scambio di messaggi tra Meghan e Kate: “La trovai sul pavimento che piangeva” Pochi giorni prima delle nozze di Harry e Meghan, Kate si sarebbe impuntata con pretese folli sulla cerimonia, mostrandosi del tutto insensibile rispetto allo stress e al momento difficile che Meghan stava attraversando a causa del padre, spingendola ad una crisi emotiva.

I rapporti tra Kate Middleton e Meghan Markle non sono mai stati dei migliori. Sulla rivalità tra le due donne i media scandalistici hanno sempre insistito, ma secondo le rivelazioni fatte da Harry nel suo libro autobiografico Spare, la stampa avrebbe ribaltato spesso e volentieri le circostanze e i racconti, falsati, sarebbero passati sotto il silenzio della famiglia reale. Ora il duca di Sussex vuota il sacco raccontando la sua verità.

Lo scambio di messaggi piccato tra Meghan e Kate

Tra gli episodi che hanno segnato in maniera irrimediabile la profonda rottura tra Meghan e Kate, ce n’è uno in particolare, risalente a pochi giorni prima delle nozze con Harry, celebrate nel maggio del 2018. Era un periodo particolarmente duro per Markle, venuta a scoprire che durante i preparativi per il matrimonio suo padre avrebbe venduto alcune foto private della coppia ad un’agenzia fotografica, per 100mila sterline.

Il giorno dopo quella drammatica scoperta, Meghan avrebbe ricevuto un messaggio infastidito da parte di Kate. “C’era un problema con gli abiti delle damigelle: occorreva fare delle modifiche”, si legge tra le pagine di Spare. L’abito era di alta moda francese ed era stato cucito a mano sulla base delle misure comunicate in un primo momento, dunque era già in conto che ci sarebbero state da fare alcune modifiche.

Noncurante, Kate avrebbe preteso che tutti gli abiti fossero mandati indietro e rifatti da capo, senza accettare alcuna modifica da parte del sarto presente a Palazzo. “L’abito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Ha pianto quando l’ha provato a casa”, avrebbe detto a Meghan. Meghan avrebbe messo un punto alla questione chiedendo semplicemente a Kate di portare l'abito dal sarto. Middleton avrebbe accettato, suo malgrado, con uno stringato "Va bene".

Harry ha trovato Meghan in preda ad una crisi emotiva

Stando ai racconti di Harry dunque, Kate si sarebbe mostrata insensibile della sofferenza di Markle e dello stress provocato dal caos che la circondava in quel periodo: “Al matrimonio mancano quattro giorni!”, si sarebbe impuntata fino all'ultimo. “Poco dopo arrivai a casa e trovai Meg sul pavimento. Singhiozzava”, racconta Harry. “Rimasi inorridito nel vederla così sconvolta, ma non mi sembrava una catastrofe. L’emotività era alle stelle, dopo lo stress dell’ultima settimana, dell’ultimo mese”, continua. “Mi dissi sicuro che Kate non intendesse ferirla”. Il giorno seguente Middleton si sarebbe presentata infatti con dei fiori e un biglietto di scuse, bollando l’episodio come “un semplice malinteso”.