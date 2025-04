video suggerito

Hailey Bieber parla della sua salute sui social: "Posso capire chi ha il mio stesso problema" Hailey Bieber racconta sui social un problema di salute con cui fa i conti da diversi anni. La modella ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto delle conseguenze che le cisti ovariche hanno sul suo corpo.

Di recente Hailey Bieber ha aggiornato i fan sulla sua salute. L'imprenditrice, moglie di Justin Bieber, ha raccontato di avere due cisti ovariche, condizione che comporta gonfiore nella zona addominale. Già in passato aveva raccontato di soffrirne, smentendo le voci che circolavano ai tempi su una sua possibile gravidanza. All'epoca la modella raccontava le conseguenze della problematica ginecologica: "È dolorosa e mi provoca dolori, nausea, gonfiore, crampi e ansia".

Hailey Bieber: "Ho due cisti ovariche"

Hailey Bieber ha parlato delle sue condizioni di salute tramite le storia Instagram. La modella ha condiviso uno scatto in cui mostra il ventre gonfio, non per la seconda gravidanza ma per un problema con cui deve fare i conti da tempo. A corredo della foto, ha scritto: "Al momento ho due cisti ovariche". Ne ha poi approfittato per mostrare il suo supporto ai follower che soffrono della stessa cosa: "Se hai a che fare con le cisti ovariche, sono qui e ti capisco".

Hailey Bieber: "La cisti ovarica mi provoca dolori e nausea"

Ai suoi più di 5o milioni di follower, Hailey Bieber aveva già parlato della sua salute e nello specifico di questa problematica ginecologica. Nel 2022, infatti, aveva condiviso una sua immagine davanti allo specchio in cui mostrava la pancia che, anche in quell'occasione, era più pronunciata del solito. La modella aveva lasciato un messaggio in cui spiegava: "Ho una ciste ovarica, grande come una mela". Specificava poi di cosa si trattava: "Non ho l'endometriosi né la PCOS (sindrome dell'ovaio policistico), ma mi è venuta qualche volta una ciste ovarica e non è mai piacevole". In conclusione, ammetteva di non passarsela al meglio:

È dolorosa e mi provoca dolori, nausea, gonfiore, crampi e ansia. Comunque sono sicura che molti di voi possono capirmi appieno. Ce la faremo.