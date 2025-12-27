Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare, le nozze con l’atleta Adam Peaty dopo la bufera familiare

"Sono così fortunato a poter accompagnare all'altare questa bellissima sposa" scrive lo chef Gordon Ramsay sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto con sua figlia Holly, che a distanza di poche ore avrebbe pronunciato il fatidico sì, diventando la moglie di Adam Peaty, tre volte campione olimpico nonché detentore del record mondiale dei 50 e 100 metri stile rana in vasca lunga. Una cerimonia da favola, organizzata nei minimi dettagli, che però nasconde anche qualche insidia familiare.

La cerimonia è stata celebrata nella giornata del 27 dicembre, all'abbazia di San Pietro e Paolo di Bath, dopodiché gli ospiti si sono spostati a Kin House, una villa immersa nella campagna del Wiltshire, dove sposi e alcuni degli invitati più intimi soggiorneranno fino al mattino dopo. La stampa inglese ha seguito con attenzione l'evento, considerando che Ramsay è uno dei volti più noti del piccolo schermo e che anche lo sposo, d'altra parte, ha fatto parlare di sé e non solo per le sue prodezze sportive.

Adam Peaty e i dissapori familiari

La madre dello sposo, Caroline Peaty, non sarebbe stata invitata al matrimonio, come emerso lo scorso novembre e pare che la decisione sia stata attribuita direttamente al figlio, che intanto è stato accusato dai suoi familiari di essersi "distaccato dalle sue origini" perché montatosi la testa a causa della fama e dei soldi guadagnati. Ovviamente, la donna non ha reagito bene a questa esclusione e non ha nascosto il suo dispiacere sui social. Nel frattempo, a distanza di pochi giorni da questo primo dissidio familiare, il fratello maggiore di Adam, James Peaty è stato arrestato. Il 34enne è stato accusato di aver minacciato verbalmente il fratello, mentre quest'ultimo si trovava a Budapest per festeggiare l'addio al celibato. Dopo l'arresto è stato rilasciato, poi, su cauzione. Sembrerebbe, però, che in entrambi i casi ci sarebbero dei dissapori risalenti ad alcuni anni fa.

Com'è nata la storia d'amore tra Holly Ramsay e Adam Peaty

Holly Ramsay e Adam Peaty si sono conosciuti nel 2023, partecipando alla versione inglese di Ballando con le stelle. Lui si era separato da poco Eirianedd Munro, madre di suo figlio George-Anderson. È stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto è vero che da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2024 hanno annunciato il fidanzamento ufficiale, con tanto di foto pubblicata sui social. Il loro rapporto non è stato semplice, soprattutto perché Peaty ha dovuto fare i conti con una depressione legata ad un grave infortunio.