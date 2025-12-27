spettacolo
Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare, le nozze con l’atleta Adam Peaty dopo la bufera familiare

Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare. La 25enne sposa il campione olimpico Adam Peaty, con il quale è fidanzata dal 2024. Un matrimonio da favola, che nasconde qualche insidia familiare da parte dello sposo.
A cura di Ilaria Costabile
"Sono così fortunato a poter accompagnare all'altare questa bellissima sposa" scrive lo chef Gordon Ramsay sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto con sua figlia Holly, che a distanza di poche ore avrebbe pronunciato il fatidico sì, diventando la moglie di Adam Peaty, tre volte campione olimpico nonché detentore del record mondiale dei 50 e 100 metri stile rana in vasca lunga. Una cerimonia da favola, organizzata nei minimi dettagli, che però nasconde anche qualche insidia familiare.

La cerimonia è stata celebrata nella giornata del 27 dicembre, all'abbazia di San Pietro e Paolo di Bath, dopodiché gli ospiti si sono spostati a Kin House, una villa immersa nella campagna del Wiltshire, dove sposi e alcuni degli invitati più intimi soggiorneranno fino al mattino dopo. La stampa inglese ha seguito con attenzione l'evento, considerando che Ramsay è uno dei volti più noti del piccolo schermo e che anche lo sposo, d'altra parte, ha fatto parlare di sé e non solo per le sue prodezze sportive.

Adam Peaty e i dissapori familiari

La madre dello sposo, Caroline Peaty, non sarebbe stata invitata al matrimonio, come emerso lo scorso novembre e pare che la decisione sia stata attribuita direttamente al figlio, che intanto è stato accusato dai suoi familiari di essersi "distaccato dalle sue origini" perché montatosi la testa a causa della fama e dei soldi guadagnati. Ovviamente, la donna non ha reagito bene a questa esclusione e non ha nascosto il suo dispiacere sui social. Nel frattempo, a distanza di pochi giorni da questo primo dissidio familiare, il fratello maggiore di Adam, James Peaty è stato arrestato. Il 34enne è stato accusato di aver minacciato verbalmente il fratello, mentre quest'ultimo si trovava a Budapest per festeggiare l'addio al celibato. Dopo l'arresto è stato rilasciato, poi, su cauzione. Sembrerebbe, però, che in entrambi i casi ci sarebbero dei dissapori risalenti ad alcuni anni fa.

Com'è nata la storia d'amore tra Holly Ramsay e Adam Peaty

Holly Ramsay e Adam Peaty si sono conosciuti nel 2023, partecipando alla versione inglese di Ballando con le stelle. Lui si era separato da poco Eirianedd Munro, madre di suo figlio George-Anderson. È stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto è vero che da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2024 hanno annunciato il fidanzamento ufficiale, con tanto di foto pubblicata sui social. Il loro rapporto non è stato semplice, soprattutto perché Peaty ha dovuto fare i conti con una depressione legata ad un grave infortunio.

