Giulia stabile compra la sua prima casa a 21 anni: "Sto diventando grande" Giulia Stabile annuncia orgogliosa di avere acquistato la sua prima casa. Ballerina professionista ad Amici e conduttrice di Tu sì que vales, la 21enne ha fatto il primo passo importante nella sua vita da adulta.

Giulia Stabile annuncia orgogliosa di avere acquistato la sua prima casa. La ballerina professionista di Amici – è stata scelta dopo avere vinto meritatamente la sua edizione del talent show condotto da Maria De Filippi – a partire da quest’anno è diventata conduttrice di Tu sì que vales al posto di Belén Rodriguez e insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Impegni professionali che le hanno consentito di garantirsi una stabilità economica. E proprio in virtù del nuovo corso imboccato dalla sua carriera, Giulia ha finalmente potuto muovere il primo passo importante nella sua vita da adulta.

L’annuncio di Giulia Stabile: “Sto per fare una cosa da grandi”

Giulia ha voluto portare con sé i suoi follower in questa nuova fase della sua vita. Via Instagram, aveva fatto sapere di stare accingendosi a fare una “cosa da adulta” e, poco dopo, mostrando le chiavi della sua nuova casa, ha annunciato: “Mi sa che sto diventando grande”. Giulia gode di un fortissimo apprezzamento da parter dei suoi follower che la seguono dai tempi della partecipazione ad Amici. Numerosi sono coloro che si sono congratulati con la ballerina per questo importante traguardo raggiunto.

La videochiamata con i familiari, così Giulia Stabile ha festeggiato

Per festeggiare l’acquisto della sua prima casa, Giulia non ha voluto fare baldoria o organizzare pazzi party. Il primo pensiero della ballerina è andato ai suoi familiari ai quali è profondamente legata. Tra le sue Instagram stories, Stabile ha pubblicato i messaggi ricevuti dai suoi cari: una serie di foto che mostravano la gioia di quanti la amano di fronte a questo traguardo tanto importante. “Vi avviso”, li aveva messi in guardia, “La casa è ancora vuota. Devo pure buttare giù i muri”. Quindi si è raccomandata: “Portate le sedie”. Sedie che serviranno a inaugurare la sua casa con la prima cena in famiglia.