Giorgia Surina: “Noi di MTV eravamo visti come quelli strani. Marco Maccarini?Mai stati veri amici” “A Zelig mi chiedevano di fare la caricatura di me stessa. Venivamo visti come quelli della tv alternativa, mi dicevano: fallo come lo fate a MTV”. La storia d’amore con Campo Dall’Orto e il matrimonio lampo con Nicolas Vaporidis. Ha scritto un romanzo sulla maternità da sigle: “Ma ho un compagno”.

A cura di Giulia Turco

Speaker radiofonica, attrice, scrittrice, Giorgia Surina oggi 48 anni è stata per un’intera generazione la VJ di MTV. Siamo negli anni di Trl, della balconata su Piazza Duomo a Milano e delle folle di ragazzi impazziti mentre attendevano i loro idoli musicali. Lei stessa era poco più di un’adolescente e la sua carriera era iniziata all’Università, quasi per caso: “Ero timida da far schifo”, racconta al Corriere della Sera.

L'esordio a MTV e il rapporto con Marco Maccarini

“Era appena nata Mtv Italia e stavano facendo una campagna acquisti di volti italiani. Mi avevano visto a Junior Tv e un talent scout mi segnalò. Feci il provino e fui presa”. Fu mandata a Londra per fare esperienza, ma quel periodi fu tutt’altro che trasgressivo: “Non uscivo mai, non ho fatto la vita da 20 enne che ci si potrebbe immaginare. Andavo in studio, lavoravo, mi preparavo per le interviste e intanto studiavo per gli esami all’università. Una secchiona”. Una spalla importante per lei è stata quella di Marco Maccarini: “Il nostro segreto? Non siamo mai diventati veri amici, ma quando ci vediamo è come se non fosse passato un giorno”.

Oggi scrive romanzi e ha un compagno

L’immagine generazionale che ha segnato un’epoca è probabilmente quella dello studio di Trl. “Ricordo ancora la prima puntata con Ligabue, con piazza San Babila e Corso Vittorio Manuele bloccati e i commercianti imbufaliti. Io e Marco ci siamo presi anche una denuncia per blocco della viabilità pedonale”. A 30 anni Surina lascia MTV per trovare nuovi stimoli. Arriverà Zelig off: “Mi chiedevano di usare inglesismi, di parlare a manetta, di fare la caricatura di me stessa. Mi vedevano come quella strana. All’epoca noi di MTV venivamo visti come quelli strani, quelli della tv alternativa, mi dicevano: fallo come lo fate voi a MTV”. Poi la recitazione, Don Matteo, il ritorno il radio e la scrittura di un romanzo, che parla della maternità da single. Ha alle spalle una storia con Antonio Campo Dall’Orto (allora capo di MTV) e un matrimonio lampo con Nicolas Vaporidis. “Non c’è nulla di autobiografico, oggi sono fornita di un compagno. È nato dai sentimenti di un’amica, ho capito che c’era un mare sotterraneo a cui dare voce”.