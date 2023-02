Ginevra Lamborghini: “Sto ricevendo minacce di morte e offese, ci saranno provvedimenti” Ginevra Lamborghini, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciata a Casa Chi sui concorrenti del GF Vip, sta ricevendo minacce di morte e offese sui social. “Spero che tu muoia”, è una delle tante. “Il grande fratello è un gioco, ci saranno provvedimenti”, ha scritto su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Ginevra Lamborghini insultata e minacciata dagli hater sui social. La sorella di Elettra Laborghini ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta ricevendo diverse minacce di morte a seguito di alcune sue opinioni sui concorrenti del reality, rilasciate nel corso di un'intervista a Casa Chi. Per questo motivo si è voluta sfogare sui social, annunciando che "ci saranno provvedimenti a riguardo".

Perché Ginevra Lamborghini è minacciata di morte

Ginevra Lamborghini si è mostrata sui social per raccontare cosa le è successo negli ultimi giorni, che sta trascorrendo come inviata del settimanale Chi alla settimana della moda. L'ex concorrente del GF Vip è stata presa di mira per via di alcuni commenti sugli ex compagni, come ha spiegato lei stessa:

A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile, potete essere d’accordo e non d’accordo e argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo.

Poi ha condiviso una delle minacce ricevute: "Spero che tu Ginevra muoia, al Fashion Week perché sei ridicola". Ginevra ha ribadito che è molto "grave" e che "presto ci saranno provvedimenti a riguardo". Poi ha concluso: "Il grande fratello è un gioco ma spesso vedo e sento cose che vanno oltre e che sono inaccettabili per chiunque".

Cosa ha detto Ginevra Lamborghini a Casa Chi

Ginevra Lamborghini è stata ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, in diretta sulla pagina del settimanale nella serata del 22 febbraio. Qui ha parlato di alcuni concorrenti, tra cui Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, che non le sono piaciuti per il modo in cui si sono comportati: