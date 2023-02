Ginevra Lamborghini punta all’Eurovision, la risposta alle critiche: “Le vostre offese sono zero” Ginevra Lamborghini ha riposto alle critiche dopo l’esibizione per Una voce per San Marino: “Tentate di screditarmi, quando la persona è nulla, l’offesa è zero”. La cantante ha partecipato alle audizioni per la kermesse con l’inedito “Tu non mi vuoi”.

A cura di Gaia Martino

Ginevra Lamborghini si è presentata al contest "Una voce per San Marino" con il suo inedito, Tu non mi vuoi, per tentare di ottenere il pass per l'Eurovision 2023 in qualità di rappresentante della Repubblica di San Marino. Secondo molti utenti su Twitter però l'esibizione sul palco dell'ex concorrente del GF VIP, squalificata poche settimane l'inizio del reality, non è stata tra le migliori: in molti hanno commentato la partecipazione descrivendola come un "flop". La giovane con due stories ha replicato alle critiche: "Tentate di screditarmi, quando la persona è nulla, l'offesa è zero".

L'esibizione di Ginevra Lamborghini a Una voce per San Marino

Ginevra Lamborghini ha portato sul palco di Una voce per San Marino, la kermesse musicale che eleggerà il rappresentante di San Marino per il prossimo Eurovision Song Contest, il suo nuovo inedito "Tu non mi vuoi". "Non è la prima volta che vengo in Riviera, la conosco bene. Ho portato Venere che è una canzone uscita a novembre e poi l'inedito Tu non mi vuoi, scritto pochissimo tempo fa in una giornata uggiosa. Sono contenta, sono quelle cose un po' magiche che escono fuori, ho pensato fosse il pezzo giusto", le sue parole per RTV prima di esibirsi.

La replica alle critiche

L'esibizione di Ginevra Lamborghini, il cui video è diventato virale sui social network tra Twitter e TikTok, ha ricevuto numerose critiche: in molti hanno definito la performance un "flop". La cantante ha così replicato piccata su Instagram: "Stonati o intonati, ripetiamo tutti in coro il mio mantra preferito: Quando la persona è nulla, l'offesa è zero…e la critica pure". Poi ancora: "Flop è quando tenti di fare qualcosa e non ci riesci. Mi piace un sacco vedere l'impegno che viene messo nel tentativo di screditarmi o provocare in me una reazione diversa da questa. Ritenta, sarai più fortunato. O forse no".