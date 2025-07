Ginevra Lamborghini dall’ospedale: “Senza analisi non avrei agito in tempo. Sono stati due mesi lunghi”

Ginevra Lamborghini torna sui social con una foto dall’ospedale. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di aver vissuto due mesi difficili, “mai avrei pensato di vivere una cosa del genere”, ma: “Grazie a chi mi ha sognata e mi ha detto di fare le analisi, altrimenti non avrei agito in tempo”.

Ginevra Lamborghini, ex del Grande Fratello e sorella di Elettra, con una Instagram story ha raccontato di aver vissuto due mesi difficili e di essere fuori pericolo ora. Senza svelare cosa le sia successo nel dettaglio, ha spiegato che due mesi e mezzo fa qualcuno l'ha sognata prima di invitarla a fare le analisi del sangue. "Senza quel messaggio non avrei mai scoperto tante cose e non avrei agito in tempo", alcune delle parole scritte a corredo di una foto di sé in ospedale.

Le parole di Ginevra Lamborghini

"Sono stati due mesi lunghi, vissuti come su una montagna russa che mi ha fatto catapultare all'improvviso in un percorso che ha portato a tanti cambiamenti". Così comincia il lungo discorso di Ginevra Lamborghini che in una IG story ha raccontato, senza entrare nei dettagli, cosa le è successo negli ultimi mesi. A corredo del testo una foto di sé in ospedale. "La cosa più importante è che ce l'abbiamo fatta, e alla fine è andato tutto bene. In soli due mesi mi sono addirittura auna persona diversa, sotto certi versi", ha continuato. Stando alle sue parole, oggi è felice che le cose siano andate per il verso giusto, "grata perché l'universo mi ha dato tutti gli strumenti per trovare la forza dentro di me, perché attorno mi ha dato un amore che mi ha sorretto in ogni momento". Nonostante la sorpresa di vivere ciò che le è successo, non ha perso la sua positività: "Mai avrei pensato di vivere una cosa del genere quest'anno, ma la vita è bella proprio perché piena di sorprese".

"Un sogno mi ha spinto a fare le analisi del sangue"

L'ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di aver scoperto un problema grazie a un sogno di una persona che l'ha spinta a fare le analisi del sangue. "Un grazie speciale alla persona che due mesi e mezzo fa mi ha sognata e mi ha detto "fai le analisi del sangue, non si sa mai". Senza quel messaggio non avrei mai scoperto tante cose e non avrei agito in tempo", ha concluso.