Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi: “Non mi ha denunciato, riprenderò le mie cose” Gianluca Benincasa ha rivelato come si sono evolute le cose con Antonella Fiordelisi una volta concluso il Grande Fratello Vip. La famiglia della ex gieffina aveva dichiarato di volerlo denunciare per stalking, cosa che però non è mai accaduta.

A cura di Ilaria Costabile

Una volta conclusasi l'edizione del Grande Fratello Vip, alcune questioni sembrava dovessero esplodere dopo l'opera di contenimento messa in atto nel periodo in cui i gieffini sono stati nella Casa. Tra le tante situazioni irrisolte c'era quella che vedeva protagonisti Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa, il quale ha sempre sostenuto che la modella, fino a qualche giorno prima di iniziare la sua esperienza nel reality, avrebbe avuto contatti con lui. Queste dichiarazioni, insieme ad altre che sono emerse in questi mesi, avevano fatto irrigidire la famiglia Fiordelisi che, infatti, aveva dichiarato di voler denunciare per stalking l'ex compagno della figlia. A CasaPipol, il mental coach ha rivelato come si sono evolute le cose una volta concluso il reality.

La famiglia Fiordelisi non ha denunciato Benincasa

Intervenuto in una puntata di CasaPipol, il 40enne salernitano ha rivelato che non c'è stata nessuna denuncia per stalking, come era stato annunciato dalla famiglia Fiordelisi e ha spiegato i motivi per cui, probabilmente, non è stata avanzata nessuna azione legale nei suoi confronti:

Antonella non mi ha denunciato, ha detto il mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che faccio qualcosa che può dare modo a lei di denunciare, o non può denunciare per i termini della faccenda stalking che sono terminati. Sono passati più di sei mesi. Ma secondo me me lo farebbe. Non voglio insultare. Ma sono convinto in questo momento che lei sarebbe capace di fare di tutto. Altrimenti se avesse dato valore al passato anche tramite terzi avrebbe almeno chiarito, ma più dato modo, di capirsi. Io vedo una persona che uscita da lì sta facendo finta di nulla e vuole andare solo avanti. Alla fine come è andata? Che la sua famiglia le si è ritorta contro.

Gianluca Benincasa non ha più avuto contatti con Antonella Fiordelisi

Da quando l'influencer è uscita dal reality, prima di poter accedere alla finale, tra lei e Benincasa non c'è stato alcun contatto e ancora adesso, nonostante tra i due ci siano delle questioni in sospeso, il mental coach ha rivelato di non aver mai parlato con l'ex gieffina, ma di aver interagito solo con membri del suo staff. Al momento, infatti, l'unico obiettivo del salernitano sarebbe quello di rientrare in possesso di alcune cose che gli appartengono e che aveva lasciato a Milano, nell'appartamento della Fiordelisi: